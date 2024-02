Allegri lascia la Juventus, scartato un top al suo posto: ecco chi arriva

Massimiliano Allegri lascia la Juventus al termine della stagione: il tecnico toscano completerà l’annata alla grande e poi prenderà altre strade.

I bianconeri stanno iniziando a costruire il futuro e possono rivoluzionare totalmente la rosa e le ambizioni alla fine di questa stagione. Ci sono possibilità concrete di vedere un cambio di progetto netto e radicale che può portare un nuovo allenatore alla Juve e quindi all’addio di Massimiliano Allegri. Il suo futuro sembra già scritto, anche se il campionato sarà importantissimo e puà portare di nuovo a giocarsi la Champions League.

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus è fortemente in bilico ma non ci sarà una rottura tra le parti bensì un addio in comune accordo.

Juventus, addio ad Allegri: le ultime

Massimiliano Allegri ha riportato la Juventus a giocarsi i grandi obiettivi stagionali che mancavano da molto tempo. Dopo la sconfitta contro l’Inter è stato proprio lui ad ammettere di “non giocare una partita di tale importanza da oltre tre anni“, esaltando in maniera esponenziale il suo lavoro e quello della squadra, ma anche giustificando una prestazione incolore dovuta alla poca abitudine a certi livelli.

La stagione della Juventus sarà un successo comunque andrà, visto che il secondo posto attuale significherà Champions League e quindi il ritorno tra le grandi.

Nonostante i buonissimi risultati, però, in casa Juventus pare già deciso l’addio di Allegri, anche se il contratto scadrà a giugno 2025.

Allegri lascia la Juventus: decisione presa

Alla fine della stagione Massimiliano Allegri lascerà la Juventus. Ad annunciarlo è il giornalista di goal.com, Romeo Agresti, molto vicino all’ambiente bianconero ed esperto delle idee della società.

“Ci sono buone probabilità che la Juventus cambi allenatore a fine stagione“, ha detto Agresti nel suo podcast sulla Juventus in onda su YouTube. Con queste parole ha annunciato una vera e propria rivoluzione.

Ma a sostituirlo non sarà Antonio Conte, perché “ci sono zero possibilità che Conte torni ad essere l’allenatore della Juve. Non rientra nei criteri che la società cerca nel nuovo allenatore“. Il tecnico salentino era stato un’idea per la società al termine della passata stagione, quando si parlava già del possibile addio di Allegri e della ricerca di un nome “nuovo” che sapesse garantire risultati e grande esperienza.

Chi allenerà la Juventus? Thiago Motta in cima alla lista

L’addio di Allegri alla Juventus sarà seguito dall’innesto di un allenatore giovane e con idee innovative, capace di saper gestire un gruppo giovane e nuovo che deve tornare a trionfare.

“Ci si sta orientando su un profilo di allenatore giovane e in rampa di lancio in caso di cambio. Un profilo tipo Thiago Motta che piace molto“, ha svelato Romeo Agresti, lanciando un’ipotesi concreta sul futuro del prossimo allenatore bianconero.