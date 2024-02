Allegri perde Rabiot, niente da fare per la Juve: dove giocherà

Il rinnovo del contratto di Rabiot è tutt’altro che scontato, perciò il francese potrebbe lasciare la Juventus a zero: lo vuole un top club.

Il ko di San Siro pesa come un macigno. Massimiliano Allegri sperava di strappare almeno un punto contro l’Inter capolista, dopo il deludente pareggio casalingo con l’Empoli. Invece la Juventus ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte ad una squadra oggettivamente superiore e favorita per la conquista dello Scudetto.

Ora per i bianconeri sarà estremamente complicato riavvicinarsi agli eterni rivali nerazzurri che viaggiano sempre più spediti verso il Tricolore. Ma finché la matematica non emetterà le sentenze definitive, la compagine bianconera potrà almeno sperare di rosicchiare qualche punto ai primi in classifica.

Cristiano Giuntoli, dal canto suo, si è mosso come poteva sul fronte calciomercato invernale per cercare di regalare almeno un rinforzo di spessore ad Allegri. E alla fine la Juve, oltre a Djalò, si è assicurata anche le prestazioni di Carlos Alcaraz dal Southampton, optando per la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre dell’eventuale acquisto a titolo definitivo sono molto alte e prefissate a 49,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi.

Il riscatto da parte della Juve sembra già impossibile. Non a caso il direttore sportivo dei Saints, Jason Wilcox, ha dato un’indicazione precisa sul futuro del giocatore, sottolineando come il centrocampista argentino tornerà al Southampton per proseguire lì il suo percorso di crescita.

Rimanendo a centrocampo, appare ancora incerto il destino di Adrien Rabiot, il quale come noto presenta un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Di recente Giuntoli ha dichiarato che la Juve resta fiduciosa sul prolungalmente ma, al momento, la trattativa stenta a decollare.

Calciomercato Juventus, Rabiot via a zero: c’è un top club che lo vuole

Ragion per cui non è affatto da escludere che la mezz’ala transalpina possa abbandonare i bianconeri a parametro zero a giugno. Sarebbe senza dubbio una perdita molto dolorosa per la Juve, tant’è che il club è disposto a mettere in atto uno sforzo importante sul piano economico pur di non perdere il pupillo di Allegri.

Ma potrebbe non bastare, anche perché il classe ’95 suscita parecchio interesse in giro per l’Europa. A tal proposito, stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, il Barcellona starebbe pensando proprio al centrocampista bianconero per potenziare il proprio team.

Il calciatore francese percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro netti all’anno e i blaugrana accontenterebbero volentieri le sue richieste. Non è detto, però, che il sostituto di Xavi sulla panchina del Barça vorrà eventualmente puntare su Rabiot. Dunque meglio non sbilanciarsi per adesso ma l’indiscrezione va certamente monitorata.