Conte, doppio sgarro al Napoli: va al Milan e compra anche il big

Antonio Conte sembra sempre più vicino al Milan, anche se le voci su altre squadre non si fermano: sgarro al Napoli e si porta anche un big.

I rossoneri sono al centro di una grande rivoluzione che nei prossimi mesi possono cambiare radicalmente il modo di fare calcio. Attualmente gli obiettivi sono quelli di tornare in Champions League dalla porta principale e di lottare fino alla fine della stagione per mettere i bastoni tra le ruote a Inter e Juventus per la vittoria dello Scudetto. La distanza è siderale ma Pioli non vuole arrendersi e intende puntare in alto per le prossime settimane.

Il futuro del Milan dipende solo dai risultati di questa stagione: Pioli può lasciare al termine del campionato e al suo posto c’è Antonio Conte in pole position.

Milan, firma Antonio Conte per la prossima stagione: le ultime

Il Milan può essere affidato ad Antonio Conte a partire dalla prossima stagione. Il tecnico salentino è il prescelto della dirigenza rossonera per sostituire Stefano Pioli che a fine stagione può partire se i risultati non saranno congeniali a quelli della società.

La dirigenza rossonera vuole riportare la squadra in alto in classifica sia in Serie A che in Europa e vuole tornare a vincere trofei importanti.

Secondo le ultime notizie, Antonio Conte ha messo il Milan in pole position. La sua decisione è quella di tornare in Serie A e può firmare con i rossoneri per iniziare un nuovo percorso.

Conte al Milan? No al Napoli: De Laurentiis ci sperava

Aurelio De Laurentiis vorrebbe Antonio Conte al Napoli per il dopo Mazzarri. Il patron azzurro ha provato a prendere il tecnico ex Juventus e Inter subito dopo Rudi Garcia ma non aveva ricevuto risposta positiva perché Conte non voleva allenare una squadra a campionato in corso. Le premesse per firmare a fine stagione per l’inizio di un nuovo ciclo ci sono e c’erano, ma poi c’è da fare i conti con la realtà.

Secondo quanto riferisce Telelombardia, Antonio Conte è pronto a rifiutare tutte le panchine per firmare con il Milan. I rossoneri possono scegliere per l’addio di Pioli e di affidare la panchina all’allenatore pugliese per un nuovo futuro.

De Laurentiis sperava di poter portare Conte al Napoli ma ora non sembrano esserci i motivi tecnico-tattici per poterlo tesserare.

Conte va al Milan e vuole Di Lorenzo

Antonio Conte vuole Giovanni Di Lorenzo al Milan. Il capitano del Napoli è attaccatissimo alla causa azzurra e alla maglia partenopea, è stato uno degli uomini simbolo del terzo Scudetto e il suo valore per De Laurentiis è inestimabile.

Conte vorrebbe Di Lorenzo al Milan per poter giocare con il 3-5-2 e utilizzarlo da braccetto di destra o da esterno a tutta fascia. La notizia lanciata da Telelombardia ha del clamoroso e presto potrebbe trovare conferme.