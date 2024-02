Il terzo posto non basta: esonero a sorpresa

Esonero a sorpresa per l’allenatore dopo la sconfitta casalinga: la società non soddisfatta nonostante il terzo posto, tifosi increduli

Nel calcio i risultati spesso sono tutto per un allenatore, ma non sempre ciò consente di poter restare alla guida di una squadra e basta un niente ad una società per poter decidere di cambiare dall’oggi al domani.

È questo il caso di quanto sta accadendo in casa Triestina dopo la sconfitta interna patita domenica contro la Pro Patria. Una sconfitta maturata nei minuti finali di gioco a causa del gol ospite firmato da Renault che ha portato gli ospiti sul 2-1 dopo che i padroni di casa avevano pareggiato al 66′ con Redan.

Nonostante sia stato un insuccesso amaro, per la Triestina poco è cambiato a livello di classifica visto che il club biancorosso è rimasto comunque in terza posizione e a -5 dal Padova secondo ed in piena corsa per i play-off. La cosa, però, non è bastata alla società che sorprendendo tutti ha deciso di esonerare Attilio Tesser, spiazzando anche lo stesso allenatore.

Clamoroso Triestina: esonerato a sorpresa Tesser

La sconfitta subita contro la Pro Patria è stata fatale ad Attilio Tesser che, in maniera clamorosa, si è visto comunicare l’esonero da parte della Triestina. Il tecnico veneto, prima di questa sconfitta, stava facendo più che bene ed i biancorossi erano e sono più che mai in lotta per la promozione in Serie B, essendo al terzo che garantisce l’accesso ai play-off.

Per questo motivo, l’esonero è stato accolto con incredulità da addetti ai lavori e soprattutto dai tifosi che si chiedono cosa stia pensando la società per mandare via un tecnico così preparato come Tesser. Lo stesso tecnico, stando a quanto riportato da TrivenetoGoal.it, sarebbe stato colto di sorpresa da questo esonero, segno di come sia stato un fulmine a ciel sereno.

Nei prossimi giorni, se non ore, la Triestina sarà chiamata a chiarire i motivi che hanno portato a questa scelta che, guardando la classifica, non può essere stata dettata dai soli risultati. I tifosi biancorossi, però, temono ora che tale decisione possa avere un contraccolpo psicologico sulla squadra che venerdì prossimo è attesa dalla scontro con la capolista Mantova.

Attualmente lontana undici punti la Triestina avrà la possibilità di portarsi a -8 in caso di successo e di alimentare le speranze di una promozione in Serie B senza dover passare dai play-off. Avere la meglio sul Mantova, però, non sarà facile e senza Tesser in panchina lo sarà di sicuro ancora di più.