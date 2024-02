Si teme il peggio per l’infortunio e c’è stato il comunicato ufficiale sulle condizioni di Victor Osimhen, proprio nei giorni che anticipano la finalissima in Coppa d’Africa.

Nel giorno di vigilia di quella che è la semifinale della competizione africana, è proprio la squadra biancoverde a far conoscere le condizioni del bomber nigeriano che rappresenta un altro problema per la sua Federazione, considerando già l’assenza di Boniface, che ha compromesso le cose per il Leverkusen e per la stessa Nigeria.

Stesso destino che spera nel quale non incappare il Napoli, a conoscenza oggi col comunicato della Nigeria, delle condizioni sull’infortunio di Victor Osimhen. E ora si teme il peggio, per gli importanti appuntamenti di stagione di Nazionale e club.

Coppa d’Africa, è successo di nuovo: infortunio e tegola, si teme il peggio

Guai in vista per la Nigeria, con il Napoli molto attento su quanto accade a Victor Osimhen, che ha subìto un infortunio e che rischia di compromettere la stessa competizione che sta giocando con la sua Nazionale.

In Coppa d’Africa si resta senza Osimhen. Questo, stando ai rischi che annuncia la Nigeria in un comunicato ufficiale che, nella serata di domani, affronterà il Sud Africa nella semifinale della stessa competizione continentale.

Si teme il peggio adesso sulla semifinale, perché Victor Osimhen rischia di saltarla. È successo di nuovo in Coppa d’Africa, perché già in precedenti appuntamenti e con la permanenza di Osimhen in Nigeria, con la sua Nazionale, era finito KO destando pure non poche preoccupazioni al Napoli che, stesso in giornata, sarà in costante contatto con la federazione africana per conoscere le condizioni dopo il suo infortunio addominale.

Infortunio Osimhen: il comunicato ufficiale della Nigeria

Secondo quanto riportato dalla Federazione della Nigeria, Victor Osimhen si sarebbe fermato per infortunio. Avrebbe avuto un problema addominale, tutto da chiarire, secondo il comunicato ufficiale della Nigeria. Ecco cos’ha scritto la Federazione: “Victor non ha preso parte al viaggio per il problema addominale. Con lui ci sono i medici, che lo sorveglieranno e cureranno a dovere, un membro della squadra medica infatti è con lui ad Abidjan. Se arriverà l’ok entro domani mattina, viaggerà per giocare prima delle ore 17”.

Osimhen può saltare la semifinale: e il Napoli non può “sperare” nel ritorno

Osimhen può dunque saltare la semifinale, per il problema addominale che non è ancora chiaro a cosa sia legato. La speranza del Napoli, in realtà, è quella di vederlo in campo e in forma perché, a prescindere dal risultato, dovrà comunque trattenersi con la Nigeria per l’eventuale appuntamento della finale per il terzo o il quarto posto della Coppa d’Africa. Salterà dunque al 100% anche il Milan, per poi tornare nella sfida col Cagliari dell’altra settimana, a cavallo della sfida di andata di Champions League.