Juve-Atletico asse caldo: pronta l’offerta

La Juve sta già pensando alla prossima stagione e uno dei rinforzi potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid. Pronta l’offerta dei bianconeri

Una sconfitta pesante quella subita dalla Juve in casa dell’Inter. A San Siro i nerazzurri si sono imposti 1-0 e rischiano di aver dato una sterzata importante al campionato. Barella e compagni ora sono a più quattro sulla Juve con un potenziale +7 in caso di vittoria contro l’Atalanta, nel match da recuperare a fine febbraio.

La stagione è ancora lunga e proprio per questo la Juve continuerà a a lottare fino alla fine. Se Allegri e la squadra sono impegnati sul campo, la società è già al lavoro per costruire la rosa del prossimo anno. Nel prossimo mercato estivo uno dei reparti su cui intervenire potrebbe essere la difesa in modo da dare al tecnico una risorsa in più considerando il sempre più probabile addio di Alex Sandro.

Uno dei giocatori su cui i bianconeri sembrano aver posto l’attenzione è Gimenez, difensore dell’Atletico Madrid. Classe 1995 ha, tra le sue caratteristiche principali, la duttilità: può infatti essere impiegato anche come terzino destro e questo offre soluzioni importanti all’interno della partita. In questa stagione ha disputato, tra tutte le competizioni, ventitré partite con un assist a referto

Juventus, pronta l’offerta: venticinque milioni

Difensore veloce, abile nel gioco aereo, ha avuto diversi problemi fisici in questa stagione: una difficoltà che sta impedendo a Gimenez di avere la giusta continuità di rendimento. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2028 ma il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Atletico Madrid. Sul giocatore è forte l’interesse della Juve con i bianconeri pronti a formulare la giusta offerta.

Rispetto a quanto si vociferava in passato, la Juve sembra destinata a non cambiare guida tecnica. Allegri dovrebbe essere sulla panchina dei bianconeri anche nella prossima stagione e questo impone, ovviamente, una strategia di mercato ben precisa. Gimenez, con le sue caratteristiche, si adatterebbe perfettamente nel sistema di gioco del tecnico bianconero.

Stando a quanto riportato da todofichajes, la società bianconera sembra disposta a mettere sul piatto 25 milioni di euro. Una cifra importante ma che testimonia il valore di Gimenez. Al momento si tratta di una semplice indiscrezione di mercato. Bisognerà aspettare la prossima sessione estiva per capire se la Juventus vorrà affondare il colpo per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato dopo l’arrivo di Djalò dal Lille.