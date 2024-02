Juventus, rottura coi tifosi: sarà addio, è successo a San Siro

Non è passato inosservato quanto è accaduto a San Siro tra il calciatore e i tifosi della Juventus e lo riporta Tuttosport.

Sarebbe successo al margine della sfida persa contro l’Inter, nella scorsa domenica, col gesto che non sarebbe piaciuto ai tifosi e che è stato commentato dal quotidiano piemontese. Un preludio di addio dalla Juventus, col giocatore che non riesce ad essere leader del club e non sarebbe piaciuto il tutto, a quanto pare, anche al suo allenatore che ne sta valutando così l’ipotesi di dargli una strigliata.

Ma potrebbe appunto non bastare un solo rimprovero, la Juventus potrebbe valutarne la cessione. Una cifra enorme per quella che sarà poi in estate, con la possibilità di andare verso altre soluzioni visto che da un po’ di tempo a questa parte avrebbe convinto poco o nulla per le prestazioni fornite in maglia bianconera.

Juventus, il gesto non è piaciuto ai tifosi: è successo a San Siro

Non è passato inosservato quanto accaduto al fischio finale di Inter-Juventus, con i tifosi che non avrebbero apprezzato quanto successo col giocatore.

In verità, in casa Juventus, non è un buon momento per uno dei calciatori in questione, come analizzato nei giorni che sono seguiti alla sconfitta con l’Inter, non dimenticando pure il pareggio con l’Empoli dell’altro turno in Serie A. La Juventus sta lottando ai vertici, ma c’è chi non ha convinto, né per atteggiamento, tantomeno per la sua condizione fisica.

Va bene il problema muscolare, che è stato poi confermato all’indomani della sfida persa dalla Juventus contro l’Inter, ma ai tifosi non sarebbe affatto piaciuto il mancato ringraziamento ai tifosi a fine partita da parte di Federico Chiesa dopo Inter-Juventus. Una fuga negli spogliatoi non gradita da parte di chi era presente allo stadio, con quella che viene definita come una “rottura” tra le parti e della quale si sarà discusso anche alla Continassa, con lo stesso Chiesa.

Chiesa non saluta i tifosi: sta a lui decidere se essere leader o meno alla Juve

Lo spiega Tuttosport, il contratto è in scadenza, la “palla” passa a Chiesa. Gli accordi contrattuali non vedono sbocchi per un potenziale rinnovo e ad oggi, i termini dello stesso contratto, sono legati al 30 giugno 2025, tra un anno e mezzo circa. Come analizzato dal quotidiano piemontese, Chiesa non avrebbe ancora deciso se essere leader o meno della sua Juventus. Un club che, a distanza di anni, lo dovrebbe individuare non più come uno dei giovani della rosa, bensì come leader e “veterano” della Juventus, considerando che adesso è nel pieno della sua carriera e non è più un ragazzino. Preservare Chiesa è successo negli anni, ma è arrivato il momento di decidere da che parte stare: se dalla parte dei calciatori affermati e che sanno essere leader, anche in un momento di sconforto come quello di domenica, oppure se lasciare il campo in quel modo.

Ultime su Chiesa: la Juventus valuta la cessione, le cifre

La Juventus può valutare la cessione di Federico Chiesa, di fronte a cifre importanti. Dai 60-70 milioni la base della trattativa, in caso di potenziale addio a fine stagione. Perché, senza rinnovo, la Juventus senza dubbio, procederà verso l’addio. E c’è sempre la Premier su di lui.