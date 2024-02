Leao al PSG, tutto confermato: c’è già la data

Rafael Leao via dal Milan, giocherà con la maglia del PSG l’anno prossimo: spunta già la data dell’approdo a Parigi

In una stagione assai altalenante e a tratti molto deludente, il Milan sta provando a rimanere a galla per centrare gli obiettivi minimi. Dalla qualificazione alla prossima Champions al ben figurare in Europa League.

Parallelamente, però, torna d’attualità la clamorosa ipotesi di un addio di Rafael Leao. La stella rossonera, nonostante abbia in tasca un rinnovo fino al 2028 con uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione, pare comunque destinato a cambiare aria.

Già in passato non sono mancate le pretendenti che hanno provato a strappare al ‘Diavolo’ il campione portoghese: le big di Premier League ma, soprattutto, il PSG. Alla fine, però, ad averla vinta è stata la ‘vecchia’ dirigenza composta da Maldini e Massara che ha convinto Leao a restare, indossando la numero 10 per diventare un simbolo del Milan del futuro.

Sono cambiate tante cose dalla scorsa estate e tante ancora sono in previsione di mutare, entro la fine della stagione. Come il probabile addio di Stefano Pioli, che ha sempre difeso l’ala lusitana e per il quale resta tutt’ora un punto di riferimento.

PSG, Leao è in arrivo: data e dettagli

A fare il punto sul destino di Rafael Leao è stato il portale ‘ElNacional.cat’ che ha, di fatto, sciolto ogni dubbio sulla partenza del 10 rossonero a fine stagione. Rafael Leao ed il Milan, un matrimonio che tra pochi mesi giungerà al suo definitivo epilogo.

Il campione portoghese è pronto per la sua nuova avventura che, con ogni probabilità, sarà per i prossimi anni con la maglia del PSG. L’ex Lille è stato scelto da Al-Khelaifi per rimpiazzare Kylian Mbappè che, da mesi, ha deciso di interrompere la sua avventura sotto la Tour Eiffel.

È destinato ad essere il Real Madrid ad accogliere la punta francese, un corteggiamento che dura da ormai due anni e che porterà Mbappè a guadagnare cifre incredibili nel club di Florentino Perez. A questo punto Leao, per il quale Luis Enrique ha già dato il suo gradimento, ha virtualmente le valigie in mano per salutare Milanello e trasferirsi nuovamente in Ligue 1.

Una proposta da oltre 100 milioni di euro sul piatto che non lascerebbe scampo alla dirigenza di Via Aldo Rossi. È quindi il calciomercato estivo il palcoscenico prescelto per il divorzio tra Leao ed il Milan: l’attaccante, secondo la fonte, avrebbe chiesto a Jorge Mendes – che ne cura gli interessi – di avviare i contatti con il presidente Al-Khelaifi.

Per Leao sono state fino a questo momento 27 le presenze complessive, tra campionato e coppe, con la maglia del Milan: a referto 6 reti e ben 7 assist vincenti.