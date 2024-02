Leclerc via dalla Ferrari, spunta la clausola: cosa succede

Nel nuovo contratto di Charles Leclerc è presente anche una clausola che consente al monegasco di lasciare la Ferrari: tutti i dettagli.

La notizia dell’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dalla stagione 2025 ha mandato in estasi i fan della Rossa, specialmente quelli che da molti anni sognavano di vedere il campionissimo britannico a Maranello. Tuttavia, prima ancora di questa mossa clamorosa, il Cavallino rampante aveva messo a segno un altro colpo molto importante per il team.

Stiamo ovviamente parlando del rinnovo di contratto di Charles Leclerc, arrivato giusto qualche giorno prima dell’ufficialità di Hamilton in Ferrari. La precedente intesa con il pilota di Monte Carlo scadeva alla fine del 2024 e le parti hanno ritenuto opportuno prolungarla prima dell’inizio del Mondiale: al momento non è nota la durata del nuovo accordo, anche se è stato confermato un rinnovo per più stagioni.

Tuttavia non è solo questo l’unico aspetto interessante della nuova intesa tra la Ferrari e Leclerc. Nel contratto del pilota monegasco è stata infatti inserita una clausola che gli permetterebbe di liberarsi già nel 2026. Si tratta di una clausola rescissoria che potrebbe attivarsi in mancanza di risultati e che consentirebbe a Leclerc di cambiare aria e cercarsi un nuovo team.

Leclerc via dalla Ferrari: la clausola può liberare il monegasco

Non si tratta però di una soluzione così semplice. La clausola, infatti, è di 47 milioni di sterline, pari a circa 55 milioni di euro: per farla breve, nel caso in cui Leclerc dovesse decidere di lasciare Maranello nel 2026 in seguito a risultati poco soddisfacenti dovrà sborsare praticamente lo stipendio di due stagioni con la Ferrari.

I tifosi ovviamente si augurano che si tratti solo di una condizione inserita nel contratto per un’estrema ‘sicurezza’. Specialmente con l’arrivo di Hamilton, infatti, la Ferrari è convinta di poter costruire un futuro luminoso, magari godendo anche dell’arrivo di ingegneri di grande livello che contribuiscano a sviluppare una vettura molto competitiva.

Una situazione che dovrebbe quindi permettere a Leclerc di lottare per il titolo e pertanto di non dover usufruire di questa clausola rescissoria. Al tempo stesso, però, lo sbarco nel team di uno dei migliori piloti della storia della F1 potrebbe creare qualche problema al monegasco: sarà interessante vedere se Charles saprà convivere con una presenza così ingombrante e soprattutto se sarà in grado di fare meglio.

Il suo nuovo contratto prevede uno stipendio di 24 milioni di sterline all’anno, vale a dire più di 28 milioni di euro a stagione: Leclerc sa bene che con queste cifre è chiamato a dare il massimo.