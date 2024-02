Lukaku, ora è davvero finita: decisione inequivocabile

Il futuro di Lukaku sembra ormai deciso: l’attaccante belga è destinato a lasciare la Roma al termine della stagione

Uno dei colpi di mercato più importanti dell’ultima sessione estiva è stato sicuramente Romelu Lukaku in giallorosso: la Roma, sfruttando una situazione favorevole, ha portato il belga nella Capitale grazie anche alla presenza di un tecnico come Mourinho.

L’arrivo dell’ex Inter è stato accolto nel migliore modi da una piazza capace di far sentire a casa ogni nuovo acquisto. L’impatto di Lukaku è stato determinante sia in termine di leadership ma soprattutto a livello realizzativo: gol pesanti, come quello contro il Lecce, per un centravanti in grado di spostare e non poco la stagione dei giallorossi, anche se nei momenti più importanti il suo apporto non è stato esattamente indimenticabile.

Corsa al quarto posto e voglia di arrivare il più lontano possibile in Europa League: sono questi gli obiettivi della Roma e possono essere raggiunti grazie al contributo dell’attaccante classe 1993. Lukaku è arrivato a Roma con la formula del prestito.

Lukaku, futuro lontano dalla Capitale: non solo l’Arabia tra le opzioni

Nonostante la stagione sia ancora lunga con i giallorossi in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, il futuro del belga sembra praticamente deciso: il centravanti dirà addio al termine della stagione. Troppo alta la cifra del riscatto richiesta dal Chelsea e a questo bisogna aggiungere l’interesse, di diverse squadre, nei confronti del giocatore. Nello specifico sembrano essere due le opzioni per il futuro dell’attuale centravanti giallorosso.

Il centravanti belga, nella prossima stagione, potrebbe essere un altro big a lasciare l’Europa con destinazione Arabia: la Saudi Pro League è un campionato con forti ambizioni e, nella scorsa sessione estiva di mercato, ha dimostrato di avere risorse economiche importanti per portare nella propria lega giocatori di assoluto spessore.

Lukaku rischia di essere il prossimo obiettivo dell’Arabia ma non è escluso che l’attaccante possa restare nel massimo campionato italiano. Conte-Milan è una possibilità piuttosto concreta e una delle richieste del tecnico (pronto a tornare in pista dopo l’esperienza, non fortunatissima, al Tottenham) potrebbe essere proprio il belga.

L’attaccante ha vissuto una delle sue migliori stagioni a livello realizzativo all’Inter con Conte allenatore: il tecnico ha voluto fortemente il centravanti ed ha saputo sfruttare, al meglio, le caratteristiche del giocatore specialmente con l’attacco alla profondità e la capacità nell’uno contro uno. Al momento sono soltanto ipotesi ma San Siro, nella prossima stagione, potrebbe accogliere nuovamente Lukaku: questa volta però in maglia rossonera.