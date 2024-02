Mercato Milan, colpo di scena in difesa: è il migliore in Europa

Il Milan vorrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo acquisto uno dei migliori centrali d’Europa in questa stagione: 35 milioni e firma.

Alla fine il Milan non ha accontentato Stefano Pioli. Il tecnico rossonero sperava di accogliere un nuovo centrale di difesa nella sessione del calciomercato di gennaio, ma la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani ha deciso di non intervenire per il momento e rimandare l’operazione direttamente alla prossima estate.

Di certo un regalo per la difficilissima rincorsa alla coppia Juve-Inter e per la scalata all’Europa League avrebbe fatto comodo. Invece la proprietà americana ha optato soltanto per il ritorno immediato di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. Tale scelta era scaturita dall’infortunio di Fikayo Tomori, che si aggiungeva agli stop di Pierre Kalulu e Malick Thiaw.

Ma il rientro di coloro che sono ai box si sta avvicinando sempre di più, l’ultimo a tornare a disposizione di Pioli sarà il calciatore francese. Il mister, dal canto suo, non ha quasi mai smesso di invocare il mercato, però il club meneghino non gli ha dato retta. Il profilo di Gabbia lascia un po’ a desiderare, ma va detto che non era affatto semplice assicurarsi le prestazioni di un elemento valido sfruttando l’ultima campagna acquisti.

Quello che è successo nelle scorse settimane è un chiaro segnale di come l’allenatore emiliano e i vertici del Milan non siano più in sintonia tra di loro. Non a caso da un po’ di tempo si sta parlando insistentemente del possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina rossonera.

Calciomercato Milan, assalto a Hincapié in estate: 35 milioni per la firma

Per quanto concerne il mercato, si comincia già a preparare il terreno in vista dell’estate. Da giugno ad agosto scatterà l’obbligo di aggiungere alla rosa un difensore in grado potenzialmente di fare la differenza a livelli elevati. A tal proposito, c’è un nome che stuzzica non poco la fantasia di Furlani.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Piero Hincapié, pedina il cui cartellino appartiene al sorprendente Bayer Leverkusen targato Xabi Alonso. Abbiamo a che fare un classe 2002, che ha raggiunto la soglia dei 22 anni di età lo scorso 9 gennaio e presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027.

Si tratta, inoltre, di uno dei migliori centrali d’Europa in questa annata sportiva. Finora ha collezionato 20 presenze totali condite da un gol e un assist, considerando tutte le competizioni a cui ha preso parte. Il talento non gli manca di certo, col Milan lo strapperebbe volentieri al club tedesco.

Tra l’altro nel recente passato Hincapié, che all’occorrenza può agire anche nel ruolo di terzino sinistro, è stato già accostato alle big di Serie A. Nei mesi a venire lo sbarco in Italia potrebbe realmente concretizzarsi, a patto che il ‘Diavolo’ accetti di versare almeno 35 milioni di euro nelle casse del Leverkusen. I margini per giungere alla fumata bianca ci sono, poi il tempo emetterà le sue sentenze conclusive.