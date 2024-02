Napoli: infortunio Osimhen, svelato quando tornerà in campo

Come reso noto dalla federcalcio nigeriana, Victor Osimhen salta la semifinale col Sudafrica.

Resi noti i motivi dell’assenza con la Nigeria di Osimhen che ha subito un infortunio che lo terrà lontano dal campo per la semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica. Una notizia sconvolgente che spaventa anche il Napoli che attende notizie ufficiali riguardo le reali condizioni fisiche dell’attaccante.

Come fatto sapere dalla Federcalcio nigeriana, l’attaccante del Napoli Osimhen ha accusato un problema fisico e non è partito col resto dei compagni per la semifinale di Coppa d’Africa. C’è anche il Napoli in attesa di conoscere i tempi di recupero del calciatore.

Infortunio Osimhen, le sue condizioni

Mercoledì, ad Abidjan, è in programma la semifinale Nigeria Sudafrica. Una partita importante a cui non prenderà parte uno dei leader della Nazionale ovvero Victor Osimhen. L’attaccante non è a disposizione a causa di un infortunio.

Ecco i dettagli riguardo lo stop di Osimhen che non è a disposizione per la semifinale di Coppa d’Africa.

“Osimhen non ha partecipato al viaggio per la semifinale contro il Sudafrica a causa di un fastidio addominale. Il calciatore è in sorveglianza insieme ad un membro dello staff medico che è insieme a lui. Se riceverà l’autorizzazione raggiungerà il resto della squadra”.

Mercoledì 7 febbraio, alle ore 18 italiane, si gioca la semifinale di Coppa d’Africa 2024. Di fronte ci saranno Nigeria e Sudafrica che si contenderanno la finale. A questo appuntamento mancherà l’uomo più atteso, ovvero Victor Osimhen che si è infortunato. Il giocatore del Napoli ha riportato un problema addominale. Ha deciso di saltare questa sfida per essere a disposizione per l’eventuale finalissima contro la vincente di Costa d’Avoria e Repubblica Democratica del Congo. In caso di aggiornamenti positivi, nelle prossime ore potrebbe raggiungere i suoi compagna ed essere almeno in panchina.

Infortunio Osimhen: quando torna l’attaccante

Momento particolare per Victor Osimhen che a causa di questo infortunio rischia di saltare una delle sfide più importanti della sua carriera. La semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica è davvero importante per la Nazionale nigeriana che rischia di dover fare a meno del proprio beniamino. Intanto, anche il Napoli è in attesa di conoscere le condizioni fisiche di Osimhen con il calciatore che in questa competizione ha messo a segno soltanto un gol nella sfida d’esordio della manifestazione. Adesso si attendono delle novità per sapere se il calciatore sarà a disposizione della sua Nazionale.