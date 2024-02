Nuovo allenatore Napoli, annuncio in conferenza di De Laurentiis

Arrivano aggiornamenti riguardo il prossimo allenatore del Napoli. L’annuncio di De Laurentiis in conferenza? Ecco tutti i dettagli.

Non si placano le voci attorno l futuro a Napoli di Walter Mazzarri. Il tecnico, subentrato a stagione in corso a Rudi Garcia, è tornato nel capoluogo campano come semplice traghettatore. Il contratto in scadenza a giugno 2024 non sarà rinnovato. De Laurentiis è già a lavoro per prendere un nuovo allenatore che dovrà guidare il Napoli per la prossima stagione. L’annuncio in conferenza di De Laurentiis è quasi certo, ecco cosa potrà succedere.

La vittoria contro l’Hellas Verona ha dato entusiasmo all’ambiente azzurro che adesso spera nella qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto non è un’utopia per la squadra di Walter Mazzarri che si vuole giocare le ultime cartucce anche perché sa già che a giugno dovrà lasciare Napoli.

Nuovo allenatore Napoli: annuncio in conferenza di Aurelio De Laurentiis

Sono attese delle importanti novità che riguardano il futuro del Napoli. La società è a lavoro per la prossima stagione e, dopo aver sistemato la rosa con alcuni innesti nel mercato invernale, il club proverà a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

E’ questo l’obiettivo di Walter Mazzarri che dovrà raggiungere questo traguarda. Una volta conclusa la stagione, poi, ci sarà la separazione con l’allenatore livornese che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2024.

Per il futuro allenatore del Napoli già circolano i nomi di Pioli, Italiano e Thiago Motta. Ecco il punto della situazione di Aurelio De Laurentiis che chiarirà tutto sul prossimo tecnico degli azzurri.

Conferenza stampa De Laurentiis: domani l’atteso incontro con i giornalisti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha indetto una nuova conferenza stampa a Castel Volturno. Il patron azzurro risponderà alle domande dei giornalisti domani mattina alle ore 11.30.

“Domani, ore 11:30, presso la sala stampa del Konami Training Center si terrà la conferenza stampa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis”, questo il messaggio da parte della società. Probabile che il presidente faccia un resoconto dell’ultima campagna trasferimenti del Napoli, che ha visto il club campione d’Italia protagonista con gli acquisti di: Mazzocchi, Traore, Ngonge, Dendoncker e Popovic. Inoltre, non è da escludere un passaggio che riguarda il futuro allenatore del Napoli che dovrà prendere il posto di Mazzarri, che andrà via alla fine di questa stagione quando scadrà il suo contratto.