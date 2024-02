Problema Maignan, per il Milan ora sono guai

In casa Milan si fanno i conti con dei problemi legati a Mike Maignan che sorprendono anche i tifosi rossoneri.

La vittoria in casa del Frosinone ha dato la possibilità al Milan di tenere lontane le rivali per un posto in Champions League e di avvicinare almeno momentaneamente la coppia di testa, guardando con maggiore fiducia almeno nella corsa al secondo posto che varrebbe la qualificazione in Supercoppa italiana.

Un momento positivo per la squadra di Stefano Pioli a livello di risultati con i rossoneri che ora si apprestano a vivere la seconda parte di stagione con la speranza di andare il più avanti possibile in Europa League. A preoccupare, almeno in parte, è la situazione relativa a Mike Maignan, sia dal punto di vista delle prestazioni che per quello che riguarda il contratto.

Stando a quanto affermato da Sandro Sabatini su Calciomercato.com, il rendimento del portiere francese avrebbe condizionato in maniera netta la stagione del Milan lasciando i rossoneri in una posizione di limbo, troppo lontani dal primo posto in classifica ed al sicuro dalla rincorsa delle rivali per un posto in Champions League.

Milan, problema Maignan: una tegola per i rossoneri

Una critica, quella giunta dal giornalista, che è rivolta alle prestazioni non eccelse dell’estremo difensore della nazionale francese che nelle ultime due uscite è stato responsabile, almeno in parte, dei gol presi da Zirkzee contro il Bologna e da Mazzitelli contro il Frosinone. In passato il portiere transalpino ebbe responsabilità anche sul gol preso in casa contro il Borussia Dortmund che di fatto mise la pietra tombale sulla qualificazione dei rossoneri

Oltre alle prestazioni non esaltanti in questa stagione del numero 16 rossonero, il Milan deve fare i conti anche con le alte richieste di rinnovo di contratto del portiere. L’estremo difensore infatti ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e chiede circa 8 milioni di euro l’anno per restare ancora in rossonero. Una cifra che il Milan non sente di poter assicurare al portiere per via del bilancio sempre tenuto sotto controllo dalla proprietà statunitense.

Non è quindi da escludere che il Milan possa dare il via libera alla cessione del proprio portiere in vista della prossima stagione con Maignan che piace molto al Bayern Monaco. I bavaresi sanno di dover sostituire Neuer in vista dell’estate con il portiere tedesco che avrà 38 anni al termine del campionato in corso. La somma che il Milan chiede per il cartellino di Maignan si aggira intorno ai 60 milioni di euro.