Shock in campo, calciatore molestato dal tifoso: interviene la Polizia

Il mondo del calcio, purtroppo, conosce sempre nuove scene che lasciano tutti a bocca aperta. E non sempre per giocate o grandi colpi realizzati in mezzo al campo. Anzi. Quello che è accaduto questa volta ha davvero dell’incredibile e rappresenta un episodio senza precedenti nella storia recente di questa disciplina sportiva. Nel bel mezzo della partita, infatti, il calciatore è stato molestato da un tifoso presente sugli spalti (vicinissimi al campo). E’ intervenuta, in tal senso, anche la Polizia ed ora si attende che la Procura porti avanti le indagini per appurare la pena da infliggere alla persona in questione.

Shock in campo, calciatore molestato dal tifoso

Nel bel mezzo della sfida tra Rayo Vallecano e Siviglia, Lucas Ocampos, talento della squadra andalusa, è stato molestato da un tifoso della squadra di casa. Le telecamere, come detto, hanno beccato il momento in cui si vede, appunto, questo tifoso mentre tocca il sedere del calciatore con il dito medio. Un qualcosa di mai visto prima su campo di calcio, almeno in epoca moderna, e che ora avrà serie conseguenze.

Siviglia, Ocampos molestato da un tifoso: interviene la Polizia

Stando a quanto raccontato dai media spagnoli, infatti, il tifoso è stato anche già individuato dalla Polizia ed ora si attendono provvedimenti da parte delle autorità competenti. LaLiga, inoltre, ha anche già denunciato il fatto al Tribunale dei Minori ed anche lo stesso calciatore non ha usato parole dolci. Ha spiegato, infatti, come sia stato un momento molto brutto per lui e che si è trattenuto solo per amore delle figlie. Sperando, ovviamente, che un qualcosa del genere non capiti mai a loro.