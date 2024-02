Svolta in panchina: la leggenda diventa CT della Nazionale

Dopo l’esonero post eliminazione dalla Coppa d’Africa la Federazione ha deciso di nominare la leggenda nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Nel corso di questi giorni tutt’altro che semplici tantissimi nomi sono stati accostati alla panchina della selezione africana, ma considerato anche lo stato d’animo dei tifosi si è alla fine deciso di optare per un profilo che possa essere in grado non solo di ricucire i rapporti fra l’ambiente e la Federazione ma anche di riportare quell’entusiasmo che ultimamente è andato perso.

Scelto il nuovo CT: è una leggenda assoluta della Nazionale

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti non solo fra i club ma anche fra le Nazionali, come confermato dal fatto che una delle selezioni africane più importanti ha deciso di cambiare commissario tecnico dopo il fallimento in Coppa d’Africa.

Considerato il blasone ed i campioni di cui dispone la Nazionale era una delle favorite alla vittoria finale, ma contro ogni pronostico ha stupito in negativo addetti ai lavori e tifosi uscendo praticamente subito dalla competizione, risultato che inevitabilmente ha portato la Federazione a prendere delle serie conseguenze nei confronti dell’oramai ex allenatore, che per l’appunto è stato esonerato. Piangersi addosso ora però non serve a nulla, e considerato l’imminente avvio delle qualificazioni ai prossimi Mondiali il presidente della Federcalcio avrebbe già deciso a chi affidare la panchina della Nazionale dopo una veloce riunione andata in scena oggi con le personalità più importanti del calcio locale.

Stando dunque a quanto riportato da footmercato, dopo l’esonero di Rui Vitoria l’Egitto ha deciso di nominare la leggenda Hossam Hassan come nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Egitto: Hassan nuovo CT, lavorerà col fratello

L’Egitto ha dunque il suo nuovo commissario tecnico: Hossam Hassan. La leggenda egiziana è dunque pronta ad intraprendere questa nuova avventura dopo essersi seduto sulle panchine dei più importanti club della nazione africana.

In tutto questo a lavorare con Hossam Hassan ci sarà anche il fratello Ibrahim, che svolgerà il ruolo di vice. I fratelli Hassan nella loro carriera da giocatore hanno praticamente scritto la storia dell’Egitto, vincendo per due volte insieme la Coppa d’Africa (1986 e 1998) e collezionando insieme più di 300 presenze con la maglia degli Al-Firaeina.

I fratelli Hassan gli uomini giusti per la rinascita dell’Egitto

Hossam ed Ibrahim Hassan potrebbero essere gli uomini giusti per la rinascita dell’Egitto. Nel corso dell’ultima Coppa d’Africa gli Al-Firaeina avevano dato l’impressione di aver perso ogni motivazione con Rui Vitoria alla guida, motivo per il quale due connazionali e leggende come i fratelli Hassan potrebbero portare la giusta ventata d’aria fresca per stimolare Salah e compagni a tornare a dominare almeno in Africa.