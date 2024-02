Zaniolo torna in Serie A: ecco il nuovo club

Al termine di questa stagione l’Aston Villa non riscatterà Nicolò Zaniolo: per il centrocampista ex Roma è probabile il ritorno in Serie A.

Dopo un paio di risultati deludenti l’Aston Villa ha ripreso il suo camminorifilando ben cinque reti in trasferta allo Sheffield United. Grazie a questo successo i Villans di Unai Emery hanno riguadagnato il quarto posto in coabitazione con il Manchester City (che deve però recuperare due gare), a cinque punti dalla capolista Liverpool.

Tra i tanti elementi su cui può contare il tecnico spagnolo c’è anche Nicolò Zaniolo, alla sua prima esperienza in Premier League dopo l’avventura in Turchia con il Galatasaray. Tuttavia l’ex Roma non viene quasi mai schierato titolare da Emery: il centrocampista italiano subentra spesso dalla panchina e prova a dare il suo contributo alla causa, come nel caso del gol a tempo scaduto che ha regalato il pareggio ai Villans proprio contro lo Sheffield (il suo primo gol in Premier, ndr).

Di certo, però, questo impiego con il contagocce non può soddisfare Zaniolo. Il 24enne di Massa vuole giocare con molta più continuità e per questo si sta guardando intorno in vista della prossima estate.

Zaniolo torna in Serie A: ormai siamo ai dettagli

Zaniolo è ancora di proprietà del Galatasaray, che lo ha ceduto in prestito all’Aston Villa per questa stagione: tuttavia è molto probabile che nel futuro del centrocampista italiano ci sia di nuovo la Serie A.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, infatti, pare proprio che l’Aston Villa non abbia intenzione di esercitare il diritto di riscatto – fissato a 27 milioni – per il giocatore. Sempre secondo Konur sono molti i club italiani che stanno seguendo attentamente la situazione per capire se sarà davvero possibile affondare il colpo.

Tra questi c’è la Juventus, che già in passato ha cercato più volte Zaniolo e ha provato a portarlo a Torino. Stavolta potrebbe essere il momento giusto, anche perché i bianconeri hanno bisogno di alzare la qualità del proprio centrocampo. Tuttavia la Signora dovrà fare i conti con una concorrenza molto agguerrita.

Ekrem Konur rivela infatti che su Zaniolo c’è anche il Milan, dato che il giocatore piace molto a Furlani e Cardinale ed è tra i primi nomi in lista per la prossima estate. In più potrebbero fare un tentativo anche Napoli e Fiorentina, altre due destinazioni che il centrocampista italiano non disdegnerebbe affatto.