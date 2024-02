Addio Milan, la decisione è un indizio serio: si chiude

Il Milan rischia di salutare a breve uno dei suoi migliori giocatori: c’è un indizio serio che non fa sperare per il meglio i tifosi rossoneri

Sono settimane di grande valutazione a Milanello, in vista di una rivoluzione tecnica che proseguirà dopo i molti cambiamenti dello scorso anno. Soprattutto a centrocampo potrebbe esserci un avvicendamento molto importante.

Il Milan sembra aver trovato la sua dimensione nel terzo posto, anche se le quattro vittorie nelle ultime cinque, con un distacco dalla Juventus accorciato a 4 punti, potrebbero aver aperto nuovi scenari. Stefano Pioli non è stato tuttavia esente da critiche dopo la vittoria a Frosinone, arrivata in modo fortunoso nel finale. Al netto dei clamorosi errori della retroguardia di Di Francesco, i rossoneri si erano trovati sotto nel cuore della ripresa.

Troppi i gol subiti in questa stagione (27 solo in Serie A) per poter ambire a qualcosa di più importante. Proprio per questo l’idea di Cardinale sarebbe quella di provare una nuova guida tecnica a giugno, salutando dopo quattro anni e mezzo Stefano Pioli. I tempi dello Scudetto sembrano lontani e nemmeno la vicinanza di Ibrahimovic sembra poterlo salvare. I contatti con Antonio Conte sembrano andare avanti spediti e in diversi salotto del calciomercato si dà quasi per fatto l’accordo con l’ex allenatore di Juventus e Inter.

Milan, sempre più vicino l’addio di Bennacer: al suo posto può arrivare Ricci

Al netto di chi siederà sulla panchina del Diavolo, il Milan rischia di ritrovarsi senza una pedina importante in mediana. Si perché Ismael Bennacer sembra sempre più vicino alla cessione. Il centrocampista scuola Arsenal, lanciatosi in Serie A nell’Empoli, ha recuperato da poco la migliore condizione dopo il grave infortunio al ginocchio della passata stagione.

Complice il grave infortunio ma anche la Coppa d’Africa, Pioli lo ha avuto pochissime volte a disposizione e in totale ha collezionato la miseria di 6 presenze in campionato (nessuna in Champions League).

Alla sua porta sembrano aver bussato diversi club di Premier League, su tutti Tottenham e Liverpool, che vuole ricostruire il centrocampo con l’addio di Klopp. Da tenere in forte considerazione anche l’interesse del PSG: il club parigino segue da tempo il ragazzo, che è valutato circa 50 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria presente sul suo contratto.

L’indizio che lascia presagire una partenza è il lavoro che Moncada e Furlani stanno operando per individuare il sostituto del regista algerino. A quanto pare ci sarebbe stato già più di un sondaggio con il Torino per Ricci, considerato l’erede perfetto di Bennacer. Vedremo se Cairo mollerà la presa a giugno, su un gioiello che valuta non meno di 30 milioni, ma l’interesse per Ricci è il sintomo evidente che c’è bisogno di un altro calciatore a centrocampo, e quel calciatore potrebbe prendere proprio il posto di Bennacer.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI