ADL: “Kvara ha rifiutato il rinnovo”. C’è un motivo

Si è parlato del futuro del fuoriclasse georgiano, MVP dell’ultima Serie A, Khvicha Kvaratskhelia.

Le voci di calciomercato continuano a spingere verso un’unica direzione, che è quella legata al possibile addio al Napoli considerando l’importanza del calciatore che vuole cominciare a primeggiare anche a livello internazionale, si è parlato questa mattina e in conferenza stampa di ciò che accadrà in estate.

Kvaratskhelia ha dimostrato contro l’Hellas Verona, ancora una volta, di essere leader e trascinatore assoluto in questo Napoli, mentre Osimhen continua a ribadire le proprie volontà di arrivare ai saluti col Napoli. Finirà questa stagione il georgiano, con l’obiettivo di portare il suo Napoli in vitta alla classifica, tra le prime quattro posizioni in graduatoria, per poi scegliere cosa farne del suo futuro. L’annuncio sull’estate è arrivato in conferenza stampa questa mattina.

Futuro Kvaratskhelia: succederà in estate, l’annuncio dalla conferenza

Ha preso voce in conferenza stampa, questa mattina, il presidente del Napoli. Direttamente alla stampa, ai microfoni della sala stampa di Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis ha parlato a tutto tondo di quello che è il futuro del Napoli e dei suoi calciatori.

Perché ha parlato di futuro senza Zielinski, degli addii al Napoli del passato e dei progetti futuri in un calciomercato che vede la possibilità anche dell’addio del talento georgiano.

Su Kvaratskhelia ha parlato del mancato rinnovo, Aurelio De Laurentiis. Una proposta non accettata e sulla quale ha fatto chiarezza il presidente del Napoli.

Mercato Napoli, Kvaratskhelia non rinnova: De Laurentiis spiega cosa è successo

Le parole di De Laurentiis sono chiare, sul mancato rinnovo degli accordi contrattuali per Kvaratskhelia: “Ho chiamato uno dei suoi, ci siamo visti e abbiamo parlato. La mia proposta è stata chiara, ma loro mi hanno risposto “Presidente, noi qui stiamo bene, però vogliamo parlarne a fine stagione”. E allora a quel punto ho detto che ne possiamo parlare quando vogliono loro”.

Kvaratskhelia non rinnova: il motivo della scelta col Napoli

Ad oggi guadagna fin troppo poco, per le cifre che girano nel calcio, il fuoriclasse della Serie A, Kvaratskhelia. Tant’è che il Napoli è consapevole e vuole alzare le cifre del suo ingaggio, ma c’è un motivo per il quale il suo entourage si starebbe prendendo tempo. Al momento nel quale arriverà una proposta concreta per Kvaratskhelia, da parte di uno dei top club mondiali a cifre enormi – circa 10 o 15 milioni di euro -, allora il “clan” (così definito da Aurelio De Laurentiis) avrà la possibilità di avanzare richieste da almeno 10 milioni di euro per l’ingaggio del georgiano, così da restare al Napoli dove Kvara starebbe benissimo, ma guadagnando una cifra che sia almeno uguale a quella concessa a Victor Osimhen in questa stagione.