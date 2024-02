Atalanta, addio Muriel: oggi la firma col nuovo club

L’Atalanta ha dato il via libera, Muriel lascia i nerazzurri subito. Ecco dove giocherà l’attaccante colombiano

L’Atalanta è pronta a salutare Luis Muriel. Da Bergamo arrivano segnali abbastanza chiari sul futuro dell’attaccante colombiano che lascerà la formazione nerazzurra e la Serie A per un altro campionato.

Eppure il suo allenatore, Gian Piero Gasperini, aveva dimostrato sempre di tenerlo in considerazione, malgrado negli ultimi anni il suo ruolo nella Dea sia stato messo in discussione più volte. Prima per i “soliti” motivi fisici, poi per una questione meramente tattica.

Gasperini, al netto di tutti gli imprevisti del caso, ha sempre fatto affidamento su Muriel che, dal canto suo, da grande professionista quale è, ha sempre sfruttato ogni minuto concessogli dall’allenatore. E ogni tanto è arrivata la rete da incorniciare. Emblematico a riguardo quel gol con un colpo di tacco clamoroso contro il Milan messo a segno lo scorso dicembre.

Muriel addio Atalanta, ecco dove giocherà

Muriel è in procinto di firmare un contratto di tre anni con l’Orlando City, club militante nella Major League Soccer nel quale si trasferirà da subito, considerato che il calciomercato negli Usa è ancora aperto.

Per il centravanti si è trattata di una offerta a dir poco irrinunciabile, non tanto per il campionato in se, quanto per lo stipendio superiore di un milione di euro rispetto a quello che percepisce in questo momento a Bergamo. Una differenza che ha pesato non poco nella scelta dell’attaccante di cambiare squadra.

Muriel era tornato in Serie A alla Fiorentina dopo una esperienza biennale al Siviglia. Grazie a Gasperini ha ritrovato grande fiducia e assieme al connazionale Duvan Zapata ha dato vita a una coppia vincente. In totale, con la maglia della Dea, ha giocato 184 partite e messo a segno 68 gol tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League.

L’Atalanta ha deciso di cederlo per un motivo ben preciso, come ricorda la Gazzetta dello Sport, ovvero per far spazio a El Bilal Tourè, attaccante maliano acquistato la scorsa estate per 30 milioni di euro e ancora assente per il grave infortunio subito durante la preparazione pre campionato. L’addio del colombiano permetterà a Touré di entrare nelle rotazioni di Gasperini con i vari Scamacca, Lookman e De Ketelaere, quest’ultimo protagonista di una grande stagione che si concluderà, probabilmente, con l’acquisto a titolo definitivo dal Milan.