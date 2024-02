Bernardeschi si svincola: firma di nuovo in Italia

Ci sono delle nuove notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Federico Bernardeschi che è stato accostato a diversi club di Serie A in queste ultime settimane.

Possibile svolta in arrivo per la carriera del giocatore che è stato accostato ad altri club di Serie A in queste ultime settimane di mercato di gennaio dopo aver vestito le maglie di Juventus e Fiorentina. Poi il trasferimento in Canada per giocare nel campionato americano di MLS con il Toronto, insieme anche ad altre figure che in passato hanno giocato nel campionato italiano come Lorenzo Insigne su tutti, ora però per Bernardeschi potrebbe arrivare un nuovo trasferimento, ancora una volta in Serie A. Perché il calciatore ha tanta voglia di tornare a giocare in Italia.

Ci sono delle novità importanti che riguardano proprio il trasferimento che potrebbe riguardare la mossa per portare Bernardeschi di nuovo in Serie A. Una decisione che potrebbe portare ad un altro cambiamenti importante nella carriera e nella vita del giocatore che è stato accostato proprio in questi giorni a diverse squadre. Perché l’occasione che si è venuta a creare è davvero importante visto l’interesse che hanno mostrato le varie società italiane nei suoi confronti. Da capire in che modalità si potrebbe andare a chiudere l’affare.

Calciomercato Serie A: Bernardeschi torna in Italia

Ora ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro di Bernardeschi che è stato accostato a diversi club italiani di Serie A nel mercato di gennaio come Roma, Lazio e Juventus. L’esterno italiano potrebbe far comodo a diverse squadre e per questo motivo si è provato il colpo. Alla fine però è rimasto al Toronto, dove potrebbe restarci fino al termine della stagione.

Il contratto di Bernardeschi è in scadenza nel 2026, ma la sua voglia di voler tornare in Italia potrebbe fare la differenza. Infatti, proprio nei prossimi mesi si cercherà di capire se nella sessione di mercato estiva si possa aprire l’occasione di riportare Bernardeschi in Italia con un altro club di Serie A.

L’occasione potrebbe portare ad una nuova svolta per il giocatore e i club italiani. Per tornare in Serie A Bernardeschi dovrà rinunciare a tanti soldi, andando a fare una rescissione consensuale di contratto con il club americano. Da capire se proprio il Toronto possa dare il via libera finale al giocatore per permettergli di tornare di nuovo in Italia.