Blitz Juventus, l’affare si chiude a 40 milioni di euro

Il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, lavora sotto traccia anche sul fronte mercato in uscita: 40 milioni per la firma

La Juventus deve uscire subito dalla mini crisi. Lo ha sottolineato Massimiliano Allegri dopo la sconfitta di corto muso subita per mano dell’Inter capolista a San Siro. Per i bianconeri adesso è fondamentale riordinare le idee, con la consapevolezza che la squadra finora si è resa protagonista in positivo di una stagione decisamente al di sopra delle aspettative.

L’obiettivo principale della ‘Vecchia Signora’ è sempre stato fin dall’inizio la qualificazione in Champions League, anche se per un club così prestigioso è alquanto difficile accontentarsi di un secondo posto. Tant’è che la dirigenza capitanata dal Football Director Cristiano Giuntoli intende aggiungere alla rosa rinforzi di spessore durante la prossima estate, al fine di alzare ulteriormente l’asticella.

Il nome in cima alla lista dei desideri è Teun Koopmeiners dell’Atalanta, ma non sarà assolutamente una passeggiata strappare l’olandese al club bergamasco. Difatti, bisognerà avanzare una proposta economica molto importante per assicurarsi le prestazioni del gioiello classe ’98, che il 28 febbraio compirà 26 anni. Un obiettivo realizzabile oppure soltanto un sogno proibito? Il tempo sovrano emetterà le sentenze conclusive quando arriverà il momento.

Di certo qualche cessione potrebbe fare parecchio comodo al club di Exor. Qui entra in gioco Matias Soulé, che ha dato prova più volte nell’annata sportiva in corso di possedere delle doti fuori dal comune. Il prezzo dell’argentino è lievitato e non poco dopo le sue ultime prestazioni con indosso la maglia del Frosinone.

Calciomercato Juventus, intrigo Soulé-Chiesa: 40 milioni per l’addio dell’argentino

Attualmente la valutazione di Soulé si attesta intorno ai 40 milioni di euro. Giuntoli, dal canto suo, sta studiando il rinnovo del contratto oltre il 2026 per blindare il 20enne mancino. Ma non è affatto da escludere che i torinesi si convincano a privarsene fra qualche mese, nel caso in cui giungessero sul tavolo offerte allettanti.

Anche perché se l’addio di Soulé si concretizzasse, i bianconeri metterebbero a referto una plusvalenza secca. Il talento albiceleste stuzzica la fantasia di alcuni club inglesi come Southampton (potrebbe rientrare nel riscatto di Carlos Alcaraz), Crystal Palace, Newcastle e Brentford.

Inoltre si registrano degli estimatori pure in Francia: Monaco, Nizza e Lille per la precisione. Aggiungiamo che il futuro di Soulé potrebbe essere strettamente legato a quello di Federico Chiesa, la cui permanenza in quel di Torino appare tutt’altro che scontata. L’ex Fiorentina presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e sembra che le parti in causa siano distanti sul tema rinnovo.

Senza un nuovo accordo la Juventus spingerebbe per cedere Chiesa in estate – almeno 30 milioni – provando ad evitare una dolorosa perdita a parametro zero. A quel punto verrebbe quasi naturale confermare Soulé nella squadra di Massimiliano Allegri insieme all’altro baby Yildiz.