Bomba Osimhen: adesso cambia tutto

Victor Osimhen lascerà il Napoli durante la prossima sessione estiva calciomercato: il bomber nigeriano è salito in cima alla lista della big.

La Serie A perderà Victor Osimhen nei mesi a venire, questa ormai è una certezza. Le parole del presidente Aurelio De Laurentiis valgono più di un annuncio ufficiale. È impossibile trattenere una pedina del genere, fortemente desiderosa di misurare le proprie abilità in un contesto più prestigioso. Adesso il Napoli e l’intero campionato italiano gli stanno decisamente stretti.

Il rinnovo non basta a trattenere il classe ’98 in quel di Castel Volturno. Difatti, la firma sul nuovo contratto è servita soprattutto a garantire al club partenopeo un incasso più che soddisfacente dalla cessione dell’ex Lille. È lo scopo dell’inserimento della clausola rescissoria che si attesta sui 130 milioni di euro.

Una somma di denaro alquanto corposa, che consentirebbe alla dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso di effettuare diversi colpi in entrata sul fronte calciomercato. La domanda più che altro è dove proseguirà la carriera di Osimhen. Quest’ultimo vanta diversi estimatori in giro per l’Europea, perciò la netta sensazione è che non farà fatica a trovare una nuova sistemazione di grande spessore a livello internazionale.

Oggi l’atleta africano rappresenta oggettivamente uno dei centravanti più intriganti in Europa, una pedina potenzialmente in grado di trascinare qualunque squadra a suon di gol. Merita di sbarcare in un club che può ambire alla conquista della Champions. L’Inghilterra lo affascina parecchio e lui stesso lo ha ammesso in più di un’occasione.

Calciomercato Napoli, PSG forte su Osimhen: è il prescelto per il dopo Mbappe

D’altronde la Premier si è trasformata di fatto nell’NBA del calcio moderno, di conseguenza chiunque vorrebbe sperimentare le proprie abilità nel contesto inglese. Ma attenzione anche alla pista Paris Saint Germain. Stando a quanto riferisce ‘TeleFootball’, il nome del numero nove azzurro sarebbe balzato in cima alla lista della compagine francese per il dopo Kylian Mbappe.

Pare che la stella transalpina si sia convinta definitivamente a sposare il progetto del Real Madrid targato Florentino Perez. Uno sogno che si avvera per un ragazzo cresciuto a pane e Cristiano Ronaldo. Sempre secondo la fonte citata, Osimhen è la prima scelta del patron Nasser Al-Khelaifi per il reparto offensivo.

A meno di sorprese a questo punto, i parigini perderanno il loro punto di riferimento principale e in seguito si tufferanno all’assalto del bomber nigeriano. I dirigenti della società francese avevano individuato altri due calciatori assai stimolanti, ossia Marcus Rashford e Rafael Leao.

Il preferito, però, sembra essere l’ex Lille. Uno scenario che favorirebbe il Milan nell’ottica di una permanenza dell’esterno portoghese nel capoluogo lombardo. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi per avere un quadro più chiaro della situazione e sciogliere tutte le riserve.