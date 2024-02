Calciomercato, è fatta per Manolas: torna in Italia, fissate le visite mediche

Accordo, finalmente, raggiunto: Manolas torna subito in Serie A. Colpo a sorpresa da parte del club che ha chiuso, in queste ore, per l’arrivo del difensore centrale.

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro di Kostas Manolas. Il difensore centrale greco, reduce dall’esperienza negli Emirati Arabi, è attualmente nella lista dei giocatori svincolati. Un club ha approfittato di questa occasione ed ha pensato di ingaggiare subito l’ex Roma e Napoli che, in Serie A, può ancora fare la differenza ed essere un punto di riferimento per la retroguardia del club.

Kostas Manolas torna subito in Serie A. Il difensore ha accettato l’offerta del club italiano che gli ha messo sul piatto un contratto fino a giugno.

Calciomercato: arriva subito Manolas, i dettagli

Dopo aver valutate varie opzioni, alla fine la società ha rotto gli indugi ed ha chiuso per l’arrivo di Kostas Manolas che è atteso in città per le visite mediche.

Accordo raggiunto tra le parti con il giocatore che torna in Italia, dopo l’esperienza nella Roma e nel Napoli. Difensore possente e di grande esperienza, può essere un’arma in più per l’allenatore che si affida all’esperienza del greco per raggiungere la salvezza.

Sabatini ha messo a segno l’ennesimo colpo e, dopo Jerome Boateng, ha raggiunto l’accordo per portare alla Salernitana Manolas. Il club granata ha superato la concorrenza dell’Hellas Verona.