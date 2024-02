Cessione Roma: annuncio dei Friedkin sui nuovi proprietari

Ultimissime notizie riguardo la cessione della Roma: ecco la presa di posizione da parte della proprietà americana con l’annuncio del club a firma della famiglia Friedkin.

Ecco nuovi aggiornamenti in merito alla vendita del club giallorosso. Le voci non si placano e ci sono dei retroscena inediti che riguardano la prossima proprietà che è pronta a prendere il posto dei Friedkin nella Roma. C’è l’annuncio ufficiale da parte del gruppo americano che ha fatto il punto della situazione riguardo questa situazione che sta tenendo banco nella Capitale.

Quale sarà il futuro della Roma? Ci sono dubbi in merito al destino della società che continua ad essere guidata dai Friedkin. Intanto, sono arrivate delle nuove indiscrezioni relative alla cessione del club giallorosso. Ecco la verità da parte del gruppo americano che ha chiarito una volta e per sempre questa questione.

Cessione Roma: nuovi aggiornamenti

Quest’oggi si sono susseguite delle nuove voci riguardo la cessione della Roma. Ecco delle indiscrezioni relative a questa trattativa, che sta portando avanti la proprietà texana.

C’è l’ipotesi che Dan Friedkin ceda la Roma? Secondo il quotidiano Repubblica sì. La possibilità è concreta, con un fondo arabo pronto a mettere le mani sul club della Capitale. Il Fondo Pif, infatti, dopo il Newcastle, potrebbe prendere un’altra squadra e quella della Roma è una possibilità concreta.

L’offerta per acquistare subito la Roma è da capogiro: sul piatto ci sono 900 milioni più 300 di bonus. La trattativa sarebbe già avviata anche se dalle parti di Trigoria ci tengono a smentire con un netto no riguardo questo affare.

“L’As Roma fa sapere che non ci sono contatti e neanche la volontà di riflettere su un’eventuale cessione”, questo il breve commento della società giallorossa che chiude le porte all’eventuale vendita della società, con i Friedkin pronti a restare al timone del club.

Quale futuro per la Roma? I Friedkin pronti a restare

Si chiudono le porte ad eventuali arrivi di nuovi proprietari nella Roma con Friedkin che è pronto a restare e a tenere la società giallorossa. Non ci sarà alcuna cessione del club che, nell’ultimo periodo, è finito al centro delle voci riguardo una possibile vendita con gli arabi pronti ad entrare in scena per mettere le mani sul club giallorosso. Quest’oggi nuove indiscrezioni relative alla vendita della Roma al fondo Pif per una cifra, complessiva, superiore al miliardo di euro. Tutte notizie che, per il momento, non trovano conferme negli ambienti della società con la Roma che ha tenuto a precisare che “non ci sono contatti” e “nemmeno la volontà di vendere”.