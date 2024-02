Decisione choc: è stato esonerato da primo in classifica

La nota della società è arrivata nella notte: il tecnico, nonostante il piazzamento di classifica, è stato esonerato

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il calcio nelle scorse ore. Esonero per l’allenatore, nonostante fosse al primo posto della classifica. Una decisione sorprendente, ma che a quanto pare è pensata e ragionata a lungo.

Siamo in serie D e stiamo parlando di Daniele Cinelli, allenatore della Cavese, che ha comunicato la decisione tramite una nota stampa diffusa in tarda serata e che ha lasciato tutti sorpresi. Il tecnico era infatti reduce da un successo esterno contro l’Atletico Uri, che aveva dato ulteriore forza al primo posto in classifica della squadra biancoblu, con un vantaggio di 7 punti sulle inseguitrici Cassino e Romana.

I tifosi hanno spesso preso di mira Cinelli, nonostante abbia portato la squadra in alto. Questa situazione ha probabilmente condizionato la decisione della società. Eppure la stagione della Cavese stava andando sempre meglio. Il modo e il tempo in cui è arrivata questa decisione, comunque, fanno pensare che la società avesse deciso già da un po’.

Cinelli esonerato, ecco il sostituto

Che la decisione fosse “studiata” lo lascia pensare il fatto che sia arrivata proprio in occasione della sosta. Il prossimo turno di campionato si giocherà tra due settimane, essendoci Viareggio Cup. Questo concederà al nuovo allenatore due settimane di tempo per integrarsi e organizzarsi, preparando tutto al meglio.

Subito è partita la caccia al possibile successore di Cinelli e tra i tanti nomi accostati il favorito sembrava essere Giovanni Ferraro, noto per le sue esperienze vincenti con Giugliano e Catania in Serie D.

Tuttavia, alla fine la risoluzione del contratto di Raffaele Di Napoli e del suo vice Alessandro Tatomir da parte del Giugliano è stato un indizio abbastanza chiaro: proprio Di Napoli è stato infatti scelto come nuovo tecnico. Tra l’altro è stato già vice allenatore biancoblu nel 2004-2005, mentre Tatomir ha indossato la maglia da giocatore dal 2004 al 2007, vincendo anche il campionato nella stagione 2005-2006, segnata tragicamente dalla scomparsa del difensore Catello Mari.

Inizia dunque per Di Napoli una sfida particolarmente importante e in un certo senso complicata: mantenere la Cavese al vertice della classifica. Se dovesse fare peggio del suo predecessore sicuramente la decisione verrebbe rivalutata. Dire addio a un allenatore che sta raggiungendo tutti gli obiettivi è sempre una scelta particolare. I tifosi, tanto critici con Cinelli, adesso guardano con speranza al futuro, ma chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa cosa perde e non sa cosa trova.