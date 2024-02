È già deciso, non sarà riscattato: giocherà ancora in Serie A

Non ci sono i soldi, ma la sua voglia è quella di restare in Serie A, dopo l’annata in prestito che sta vivendo in questa stagione.

Ritornerà alla base perché il club non ha possibilità di portarsi a casa il suo cartellino, considerando quelle che sono le cifre del suo contratto e del suo cartellino, secondo quella che è la notizia che è arrivata quest’oggi sull’addio a fine stagione e sulla singola stagione che vive quest’anno.

Ha provato a rilanciarsi dopo quanto accaduto nelle ultime esperienze in Serie A e all’estero, non felicissime, quello che era considerato uno dei migliori calciatori nel suo ruolo. Ma non è al club attuale che continuerà la sua esperienza in Serie A, secondo quelle che sono le ultime notizie di calciomercato. Il futuro, per 20 milioni di euro, sarà altrove e in una rivale italiana.

Calciomercato: non sarà riscattato, mancano i soldi

Mancano i soldi ad un club di Serie A, che avrebbe voglia di spendere tali cifre per altre posizioni del campo, secondo quelle che sono le ultime di calciomercato legate al campionato italiano.

Un club in particolare non avrebbe intenzione di spendere 20 milioni di euro con cinque milioni netti di ingaggio annuale, per un prestito che non vedrà il suo riscatto alla fine di questa stagione.

Secondo quanto riferito dai colleghi del Corriere Fiorentino, alla fine Arthur Meto non sarà riscattato dalla Fiorentina. C’è il rischio di vederlo come titolare di un club rivale, nel 2024/2025.

Mercato Fiorentina: 20 milioni sono troppi per Arthur, la notizia sul mancato riscatto

Non sarà riscattato dalla Fiorentina, Arthur Melo, che tornerebbe così alla Juventus. Il club viola non avrebbe voglia di andare verso il suo riscatto, almeno non a queste cifre. A non convincere, sono le condizioni fisiche del calciatore brasiliano, che continua ad avere problemi legati alla prestanza fisica che ha complicato alcune cose nelle scelte di Vincenzo Italiano. In costante contatto col tecnico, il club viola potrebbe prendere la decisione di evitare un ingaggio così elevato, da inserire nel tetto ingaggi del club anche per il futuro. Pertanto, Arthur Melo tornerebbe alla Juventus, salutando la Fiorentina senza riscatto.

Arthur via dalla Fiorentina: ritorno alla Juventus

Ritorno alla Juventus per Arthur Melo, alla fine di questa stagione, salutando così il club viola. Il regista ha convinto solo parzialmente la Fiorentina, ma attenzione a ciò che accadrebbe con i bianconeri che nella prossima stagione, se non dovessero riuscire a sistemarlo liberandosi dal pesante ingaggio, potrebbero inserirlo nelle rotazioni del centrocampo. Proprio in quel reparto, la Juventus ha carenza di calciatori e, nella prossima stagione, potrebbe essere reintegrato Arthur Melo nel centrocampo di Allegri o di chi ci sarà sulla panchina del club piemontese.