“Ha manipolato il VAR”, arbitro denunciato: era tutto vero

Il mondo arbitrale è sempre al centro di grandi polemiche: ora è spuntata la clamorosa verità che riguarda un arbitro, denunciato.

Il calcio italiano sta vivendo in un vortice pericolosissimo fatto di polemiche e di rivelazioni improvvise di un presunto arbitro di Serie A che ha deciso di svelare a ‘Le Iene’ tutte le cose che non vanno del mondo arbitrale italiano e di denunciare errori creati di proposito per favorire alcune squadre. Il polverone che si è alzato negli ultimi giorni rischia di non avere una fine e c’è la possibilità che si arrivi a un clamoroso processo sulle verità da confessare.

C’è anche il calcio europeo che rischia fortemente di finire nell’occhio del ciclone per le stesse accuse che, però, sono state già definite veritiere e rischiano di far esplodere un caso di stato.

Arbitro denunciato per aver manipolato il VAR

Il mondo del calcio è sempre al centro di grosse polemiche per il mondo arbitrale, che è sempre indicto come il colpevole delle grosse difficoltà in cui si vive ogni settimana con il VAR e con le scelte degli arbitri che, se sbagliate, indirizzano le partite in un senso o nell’altro.

In tutto il mondo ci sono difficoltà con il VAR e con il mondo arbitrale e ora si è avviato un altro scandalo che ha del clamoroso.

Secondo quanto arriva dalle ultime notizie sul mondo arbitrale, c’è stata una denuncia formale per un arbtiro che ha manipolato il VAR.

Spagna, denunciato Medina Cantalejo

In Spagna è nato un clamoroso caso legato all’arbitro Medina Cantalejo, denunciato per aver manipolato il VAR.

La notizia clamorosa è stata pubblicata da El Debate, secondo cui il presidente del Comitato Tecnico Arbitrale, Luis Medina Cantalejo, è stato denunciato per aver manipolato alcune immagini VAR ai danni del Real Madrid.

“Medina Cantalejo, denunciato per presunta manipolazione delle immagini del VAR. È accusato di aver nascosto prove per danneggiare il Real Madrid’“.

Nella denuncia si chiede di indagare a chiarire se si sono verificate “manipolazioni, sottrazioni e occultamenti” delle immagini al VAR. Il denunciante ha portato con sé anche diverse prove per sostenere che “c’è una parte della dirigenza arbitrale che usa sotterfugi per raggiungere i propri scopi“.

La denuncia in Spagna apre il caso anche in Italia?

La denuncia all’arbitro spagnolo può aprire definitivamente il caso arbitrale anche in Serie A. Anche nel calcio italiano ci sono state denunce, fino ad ora informali e nascoste, contro gli arbitri ma ora si apre un nuovo caso.

Quanto accaduto in Spagna sta facendo sì che i tifosi italiani stiano spingendo per permettere la denuncia formale anche contro alcuni arbitri italiani.