Il cambio in panchina è immediato: sta studiando la nuova lingua!

Un tecnico famoso e vincente potrebbe partire per una nuova avventura: secondo i media starebbe già studiando la lingua.

La finestra invernale di calciomercato si è appena conclusa, in quasi tutti i campionati, ma le notizie non tendono a placarsi: un rinomato allenatore europeo potrebbe spingere per una nuova esperienza all’estero.

La bomba è stata lanciata di recente da alcuni media locali. Secondo le indiscrezioni, il tecnico starebbe studiando la nuova lingua e questo potrebbe rappresentare una prova quasi inconfutabile in favore del nuovo matrimonio. Nonostante le notizie, però, di ufficiale non c’è ancora nulla. I giorni successivi potrebbero essere molto importanti per i nuovi aggiornamenti sulla vicenda.

Dopo una sessione invernale di calciomercato che ha riservato ben pochi sussulti per tifosi e amanti del rettangolo verde, un improvviso turbinio nel mondo degli allenatori si è abbattuto di recente.

Il cambio di panchina è annunciato: il tecnico si avvicina sempre di più

L’esonero di Mourinho ha fatto solo da apripista a dei clamorosi annunci giunti subito dopo. A distanza di pochi giorni, infatti, sia Jurgen Klopp che Xavi hanno annunciato l’addio a fine stagione dai rispettivi club. I motivi che stanno dietro l’annuncio sembrano profondamente opposti, con il primo che ha praticamente concluso il proprio ciclo e l’iberico che lascia più per qualche incomprensione di troppo.

La notizia che una panchina prestigiosa come quella del Barcellona, però, ha fatto drizzare le antenne a tecnici ed esperti di mercato. Di recente, infatti, un nome è stato prepotentemente accostato ai blaugrana. Si tratta di Hansi Flick, tecnico tedesco attualmente senza panchina.

Ex condottiero del Bayern Monaco, col quale ha conquistato il Triplete nel 2020, l’ultima avventura di Flick è stata sulla panchina della Germania, dall’agosto 2021 al settembre 2023, che gli ha dato sì l’onore di scrivere una pagina di storia, ma come primo tecnico esonerato nella storia della nazionale tedesca.

I media tedeschi insistono sull’imminente sì dell’allenatore tedesco e, secondo quanto riportato da Bild Sport, l’ex Bayern starebbe già iniziando a studiare lo spagnolo per ambientarsi meglio nella, possibile, nuova realtà. La nomina di Flick potrebbe, dunque, rappresentare un serio ostacolo per i concorrenti alla panchina del Barcellona dove figurano anche gli italiani De Zerbi, Italiano e Motta.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI