Juve, che botta: notizia tremenda dopo l’Inter

Non solo la sconfitta di San Siro: pessima notizia per la Juventus dopo la partita contro l’Inter

Un ko netto quello della Juve contro l’Inter di domenica scorsa. Sconfitta che ha mandato i bianconeri a -4 dai nerazzurri, potenzialmente -7 qualora dovesse vincere il recupero contro l’Atalanta. Una partita nella quale la Juve ha avuto, nel primo tempo, la possibilità di passare in vantaggio con Vlahovic, unica grande occasione da gol in una partita sempre controllata dall’Inter.

La stagione però è ancora lunga e la Juve ha le qualità per continuare a credere nello scudetto nonostante il ritmo tenuto finora dall’Inter. Nelle prossime settimane servirà una reazione da parte dei ragazzi di Allegri anche se il tecnico dovrà fare i conti con un problema non di poco conto.

Il giorno dopo la sconfitta di San Siro infatti si è abbattuto un fulmine a ciel sereno nel mondo bianconero con l’infortunio di un giocatore molto importante all’interno della rosa di Allegri. Stiamo parlando di Mattia Perin, estremo difensore di grande livello e che ha sempre dimostrato di poter fornire un contributo importante nell’arco della stagione.

Juventus, infortunio per Perin: i tempi di recupero

Quest’anno, a causa dell’assenza delle coppe europee, il classe 1992 ha avuto molto meno spazio ma è sempre stata una risorsa per la Juventus che ora dovrà fare a meno di lui per un periodo piuttosto lungo. Nel corso dell’allenamento del lunedì, Perin ha subito un trauma al ginocchio destro. Dopo gli accertamenti di rito, è stato evidenziata una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale.

L’infortunio non è stato sicuramente di poco conto con Perin che, molto probabilmente, dovrà stare fermo un mese. Calendario alla mano, il portiere salterà Udinese, Verona, Frosinone e la delicata trasferta contro il Napoli al Maradona, sicuramente il match più difficile tra quelli citati. Quattro partite in cui Szczesny difenderà la porta dei bianconeri.

Perin, qualora i tempi di recupero dovessero essere confermati in un mese, tornerebbe a disposizione di Allegri il prossimo 10 marzo quando la Juve incontrerà l’Atalanta. Se da una parte l’assenza delle coppe rende meno pesante l’assenza di Perin, dall’altra costringe Szczęsny a fare gli straordinari in un momento della stagione decisivo per i bianconeri che non possono permettersi altri passi falsi per non compromettere ulteriormente l’inseguimento all’Inter.