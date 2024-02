“Offerta irrinunciabile”, il presidente ammette tutto: terremoto in Serie A, andrà via a giugno

Via a giugno: una squadra di Serie A sta per perdere il suo giovane campione per una di quelle offerte che non si possono rifiutare

Il mercato di gennaio si è appena concluso e la nostra Serie A pur essendo discretamente attiva non è riuscita a portare in Italia calciatori di fama internazionale. Anzi, molti club, specialmente i top, hanno preferito investire sui giovani, vedi Terracciano al Milano, Ngonge al Napoli, Alcaraz alla Juventus o Baldanzi alla Roma.

Insomma il mercato di riparazione non ha visto grandi sconvolgimenti nelle rose, tranne qualche rara eccezione come quella dell’Hellas Verona. Il campionato intanto prosegue e la prima giornata post chiusura del mercato ha segnalato qualche risultato interessante anche in ottica salvezza.

Se il Sassuolo privo di Berardi ai box per infortunio sembra essere stato risucchiato ufficialmente nella lotta salvezza, dall’altra parte c’è un Lecce che con la vittoria nei minuti di recupero contro la Fiorentina ha allungato sulla zona salvezza.

Ad oggi i salentini che nel mercato di riparazione hanno salutato quel Gabriel Strefezza artefice della cavalcata promozione di due anni fa in Serie B e di un ottima annata la passata stagione, sarebbero salvi. Anzi la posizione di classifica permetterà agli uomini di D’Aversa di affrontare le prossime gare con una maggiore serenità.

Offerta irrinunciabile: il club lo cederà a giugno

Se anche in questa stagione il club salentino dovesse salvarsi buona parte del merito andrebbe data allo storico direttore Pantaleo Corvino in grado di costruire ogni anno squadre competitive con uno dei budget più bassi del nostro massimo campionato.

Non solo salvezza della prima squadra, perché nell’opera del direttore c’è anche lo storico campionato primavera vinto nella passata stagione. E proprio da quella primavera esce uno dei pezzi pregiati della rosa giallorossa, quel Dorgu autore del gol decisivo nel recupero contro la Fiorentina.

Il direttore Corvino ai microfoni di Calciomercato.com ha ammesso di aver ricevuto offerte quasi irrinunciabili per il giovane laterale sinistro, offerte rispedite al mittente dal Presidente Sticchi Damiani che ha scelto di tenere il ragazzo fino al termine della stagione. Nel prossimo mercato estivo però sarà praticamente impossibile trattenere Dorgu a Lecce e su di lui è pronta a scattare la più classica delle aste di mercato.

Se nella scorsa estate si era parlato addirittura dell’interessamento del Manchester City sul ragazzo, ad oggi chi pare aver fatto più passi avanti è il Milan. I rossoneri sembrano individuato il post Theo Hernandez e acquistare oggi Dorgu consentirebbe al ragazzo di maturare piano piano all’ombra del campione francese prima di prendersi le redini della fascia sinistra del diavolo.