Serie A, rivoluzione epocale: ora cambia tutto

Una incredibile novità in arrivo in Serie A. La decisione è stata già ufficializzata. Ce ne accorgeremo tutti prestissimo

Con una mossa che segnerà la storia del nostro calcio. L’assemblea di Lega ha approvato all’unanimità un cambiamento importante che interesserà il campionato di Serie A dalla prossima stagione.

Cambierà infatti il title sponsor della Serie A, con l’uscita di scena di TIM, il colosso della telefonia che ha ricoperto questo ruolo sin dalla stagione 1998-1999, quindi da oltre 25 anni. Al posto di Tim subentrerà un altro brand italiano, l’Eni.

L’accordo stipulato è triennale, con la possibilità di rinnovo per le stagioni 2028 e 2029. Stando al comunicato di Eni che ha ufficializzato l’accordo con la Serie A, più precisamente, sarà la sua controllata Enilive il Title sponsor della Serie A a partire dalla stagione 2024/25, per un periodo di tre stagioni. Enilive è l’azienda di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità sostenibile.

Serie A, dal prossimo anno cambierà il title sponsor

L’accordo non si limita solo a uno scambio di visibilità. Nella nota di Enilive, infatti, si esprime tutto l’entusiasmo per questa partnership che le consentirà di avvicinarsi a tutti gli italiani e far conoscere il suo nuovo brand insieme alla trasformazione che rappresenta.

La società possiede una vasta rete composta da oltre 5000 stazioni di servizio in Europa, di cui circa 4000 in Italia. Queste stazioni, che accolgono ogni giorno oltre un milione e mezzo di persone in movimento, diventano il veicolo attraverso il quale Enilive promuoverà la sostenibilità.

La collaborazione non si limita al campo sportivo o della mobilità sostenibile. Enilive offre servizi diversificati nelle sue stazioni di servizio, tra cui Eni Café, la più grande catena di bar in Italia, e ALT Stazione del Gusto, un innovativo format di ristorazione in collaborazione con l’Accademia Niko Romito.

E così, mentre la Serie A si prepara a inaugurare questa nuova era con Enilive, il calcio italiano diventa un palcoscenico per promuovere la sostenibilità e sensibilizzare milioni di tifosi alla causa. Con il suo impegno per una mobilità più verde, Eni proverà a dimostrare come lo sport possa essere una piattaforma potente per diffondere messaggi sulla sostenibilità ambientale.

Oltre alla Serie A, Eni con Enilive e Plenitude è uno dei main sponsor anche di un altro evento importantissimo ovvero il Festival di Sanremo giunto alla seconda serata dell’edizione 2024 condotta, ancora una volta, da Amadeus.