50 milioni da Londra: addio Milan

Pessime notizie per il calciomercato rossonero in vista dell’estate: clamoroso addio al Milan, 50 milioni sul piatto

Il calciomercato del Milan, nel mese di gennaio, non ha registrato particolari squilli. Il ‘Diavolo’ dovrà, con le proprie forze ed una grossa voglia di rivalsa, provare a raddrizzare una stagione. Ma adesso già cominciano a farsi frequenti le indiscrezioni riguardo ai prossimi rinforzi: in tal senso, giungono pessime notizie.

La concorrenza in sede di mercato è un fattore assai frequente e la dirigenza di Via Aldo Rossi l’ha già testato sulla propria pelle: da Frattesi a Thuram, il doppio derby di mercato è finito già da un pò in naftalina. Ma intanto i vertici rossoneri sono già concentrati nel fare il punto sull’attacco del Milan che rischia di cambiare molto: a partire dal possibile addio di Olivier Giroud, in scadenza a giugno e lontano dal rinnovo.

E se Jovic, sul campo, sembra essersi già guadagnato la conferma come alternativa di lusso al centro dell’attacco, la ricerca di un centravanti degno di nota è una delle ossessioni di Moncada e Furlani che già a gennaio ci hanno provato. Guirassy ma anche Jonathan David e Boniface: ad ogni modo, le difficoltà in quella sezione del campo rischiano di farsi ancora più fitte.

Milan, addio al bomber: 50 milioni e vola in Premier

Il Milan, nella corsa al grande attaccante per il prossimo anno, potrebbe finire per essere battuto da un club ‘amico’. Si tratta del Chelsea, società dalla quale i rossoneri hanno attinto in diverse occasioni negli ultimi anni: da Tomori a Giroud, fino ai più recenti Loftus-Cheek e Pulisic.

Ad ogni modo ciò che accomuna Milan e Chelsea è proprio la necessità di fare proprio un centravanti degno di nota. Nonostante per i londinesi resti Victor Osimhen l’obiettivo principale per il prossimo anno, se dovesse sfumare la firma del nigeriano l’alternativa farebbe ‘piangere’ il club di Via Aldo Rossi.

A riferirlo è ‘Teamtalk.com’ che sottolinea come i ‘Blues’ siano fortemente interessati al profilo di Benjamin Sesko, gioiello del Lipsia che l’estate scorsa è approdato in Germania dopo l’esplosione al Salisburgo.

Il ‘Diavolo’ ha già da tempo mosso i primi passi per un’eventuale offerta estiva: a questo punto, però, la beffa sarebbe dietro l’angolo. Perché anche l’Arsenal, che viene riferito come club in pole position, potrebbe lasciare a bocca asciutta i rossoneri per la firma di Sesko.

Nel contratto che lega il centravanti al Lipsia fino al 30 giugno 2028 è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che i ‘Gunners’ pagherebbero senza troppi problemi.

Sesko ha fino ad ora segnato 9 gol in 26 presenze tra campionato e coppe. Dal Chelsea all’Arsenal, la minaccia londinese per Sesko è già fortissima: il Milan è avvisato.