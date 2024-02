Chiesa rottura totale, tifosi della Juventus disperati

Non arrivano buone notizie sull’attaccante bianconero, il tecnico Massimiliano Allegri intanto trema considerando gli scenari futuri

Proprio in queste ore in casa Juve si stanno valutando attentamente le condizioni di Federico Chiesa, uscito piuttosto acciaccato dal derby d’Italia contro l’Inter. Diversi i fastidi che sono tornati a tormentarlo, notevoli anche gli strascichi che si porta dietro dall’infortunio al ginocchio.

Si respira frustrazione in panchina, Massimiliano Allegri sperava che avesse ritrovato le condizioni migliori, soprattutto dopo un inizio di campionato da far stropicciare gli occhi, giacché ha saltato solamente la gara del 7 ottobre con il Torino.

In vista del match contro l’Udinese, intanto, il tecnico bianconero si trova costretto a riflettere su soluzioni alternative. A dare forfait potrebbe essere anche Dusan Vlahovic alle prese con un sovraccarico all’adduttore della coscia destra, scalda i motori Milik di rientro dalla squalifica.

La situazione del numero 7 invece è monitorata costantemente dallo staff medico del club, per capire soprattutto se riesca a stringere i denti e a scendere comunque in campo. Come se non bastasse, poi, le voci su un suo addio sono tornate a far capolino.

La Juventus lascerà partire Federico Chiesa? L’ipotesi rimane concreta

A tenere banco in queste ore, oltre alle sue condizioni fisiche dopo la contusione al piede destro rimediata contro l’Inter, sono le intenzioni di Federico Chiesa per il futuro. L’attaccante della Juventus infatti potrebbe iniziare a guardarsi attorno nei prossimi mesi, in cerca di un’altra squadra che possa soddisfarne le esigenze, soprattutto economiche.

Attualmente percepisce 5 milioni netti a stagione ma il suo entourage avrebbe già chiesto un aumento alla dirigenza bianconera. Vorrebbe arrivare a guadagnare almeno quanto i compagni considerati ‘top’ dalla società, come riporta Tuttosport, e quindi raggiungere la soglia dei 7 milioni di euro, per intenderci lo stesso ‘trattamento’ riservato a Dusan Vlahovic.

Al momento però si tratterebbe di un’operazione improponibile per la Juve, che sta lavorando giorno e notte sui prolungamenti di contratto così da distribuire diversamente il peso complessivo degli ingaggi sul bilancio.

L’obiettivo del suo agente, Fali Ramadani, è ottenere quanto richiesto e alla svelta, onde evitare al club di perderlo a scadenza – che ricordiamo è fissata a giugno del 2025. Rimangono alla finestra tante squadre, in attesa di capire come si evolverà la situazione.