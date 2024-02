Da fenomeni ad esuberi: la Juve li scarica all’improvviso

La Juventus non ha intenzione di mantenere in rosa i suoi due talenti: i bianconeri li scaricano all’improvviso

Non si sa se a fine stagione la Juventus riuscirà a vincere lo scudetto o se dovrà accontentarsi di un piazzamento alla prossima Champions League, ma è indubbio che quella di bianconeri sia una stagione che sta andando oltre le aspettative dei tifosi.

Considerato che in estate non sono stati fatti grossi investimenti diversamente dalle altre big del campionato, ci si aspettava una Juventus più in difficoltà ed invece la Vecchia Signora ha dimostrato sul campo di non essere come la si descriveva. Ad ogni modo, Cristiano Giuntoli sta lavorando giorno dopo giorno per riportare i bianconeri sul tetto d’Italia e nella prossima sessione estiva di mercato ci si aspettano colpi importanti.

Colpi che dovranno e potranno essere favoriti grazie ad alcune cessioni che porterebbero ingenti quantità di denaro nelle casse del club bianconero. In particolar modo, la Juventus sta pensando di salutare due giocatori che tanto bene stanno facendo in questa stagione ovvero Matias Soulé e Kaio Jorge, messisi in mostra con la maglia del Frosinone.

Juventus, addio Soulé e Kaio Jorge: deciso il loro futuro

Sebbene il Frosinone si trovi nella parte destra della classifica e a soli 5 punti dalla zona retrocessione, ci sono parecchi giocatori che stanno facendo vedere cose interessanti, tra cui quelli ceduti in prestito dalla Juventus. I bianconeri sono soddisfatti del rendimento che stanno avendo i propri giovani, ma il prossimo anno appare difficile possano restare a Torino, tenendo anche in considerazione l’esplosione di Kenan Yildiz.

In particolare, in forte dubbio sarebbe il futuro di Matias Soulé e Kaio Jorge che la Juventus starebbe pensando di cedere per finanziare il mercato estivo, soprattutto scaricando il giovane giocatore argentino. Per Soulé già in inverno è arrivata un’offerta di 30 milioni dall’Al Ittihad, ma il rifiuto del ragazzo ha fatto saltare la trattativa, rimandando ogni discorso all’estate.

Molti club stanno seguendo con attenzione la crescita di Soulé e la Juventus sa di poter incassare molto da una sua cessione per poter mettere a segno il colpo Koopmeiners a centrocampo. Stesso discorso per Kaio Jorge che, da quando è rientrato dal suo infortunio, pure sta attirando l’interesse di alcune squadre grazie alle sue prestazioni e, benché si parli di rinnovo, anche lui potrebbe essere ceduto.

Non è da escludere, però, neppure l’ipotesi di una nuova cessione in prestito per i due giocatori, nonostante la Juventus abbia bisogno di monetizzare. Ad ogni modo, appare difficile pensare che entrambi i giocatori possano restare alla Juventus il prossimo anno e la cosa non rende affatto contenti i tifosi bianconeri che vorrebbero invece che il club desse loro una possibilità, soprattutto a Soulé che è attualmente il miglior marcatore del Frosinone con 10 reti.