Il presidente si dimette, un club storico nei debiti

C’è una novità che riguarda il club italiano: c’è l’annuncio sulle dimissioni del presidente che ha deciso di lasciare l’incarico. Il sostituto può essere un ex giocatore.

Ultimissime riguardo la scelta della società che, nelle prossime ore, dovrà prendere una decisione riguardo il futuro presidente visto che quello attuale ha deciso di dimettersi. La proprietà è pronta a chiamare in società un ex calciatore, bandiera del club, che può ricoprire questo prestigioso incarico all’interno del club. La situazione non è affatto facile per la società che ha tantissime difficoltà economiche ecco perché non sarà facile convincere l’ex capitano ma la proprietà farà un tentativo.

Cambia l’organizzazione della società con la proprietà che adesso dovrà individuare una nuova figura per quanto riguarda la casella di presidente. L’organigramma si modifica a seguito del passo indietro del presidente che è pronto a dimettersi.

Arrivano le ultimissime notizie in merito alla situazione del club che adesso dovrà prendere una decisione per mettere a posto la propria società e rimpiazzare l’attuale presidente che ha deciso di lasciare l’incarico.

In carica dal 2021, Marco Lanna subito dopo l’arreso di Massimo Ferrero è stato nominato presidente della Sampdoria. Incarico, questo, ricoperto nel momento più buio della storia recente del club blucerchiato che ha portato la società alla retrocessione in Serie B e ai problemi finanziari che hanno compromesso questa prima parte di stagione.

Difficoltà evidenti che hanno frenato anche il mercato invernale della Sampdoria con soli pochi acquisti per Pirlo che s’è dovuto accontentare dell’arrivo di soli tre calciatori. Intanto, prossimamente può arrivare una nuova svolta in società con le dimissioni del presidente Lanna. Secondo le ultime notizie riportate da Il Secolo XIX, l’ex calciatore avrebbe già presentato la lettere di dimissioni dal suo ruolo istituzionale. Alla base di questa decisione alcuni scontri con l’azionista di maggioranza Matteo Manfredi.

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro del club blucerchiato. C’è l’annuncio riguardo le dimissioni del presidente della Sampdoria Lanna che, nell’ultimo periodo, ha avuto dei dissidi con l’azionista Manfredi che è pronto a sostituire l’ex giocatore e ricoprire questo incarico. Non ci sarà, dunque, il ritorno alla Sampdoria di Quagliarella. L’ex bandiera del club, che quest’anno ha lasciato il calcio giocato non ha ancora sciolto i dubbi riguardo il suo futuro.