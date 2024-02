Formula 1 sconvolta, può finire malissimo: lo cacciano

Un vero e proprio terremoto in Formula 1, con la vicenda che può terminare con un addio forzato. Cosa è successo

Momenti piuttosto concitati in Formula 1, con tante vicende che tengono banco nonostante non sia ancora iniziato il Mondiale. A dicembre, Toto Wolff e la moglie Susie Stoddard erano stati accusati di essersi scambiati delle informazioni segrete, con la vicenda che poi si è conclusa con un nulla di fatto con il dietrofront dei vertici della FIA.

Più recentemente, invece, il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025, con Carlos Sainz che ora è alla ricerca di un nuovo sedile per far posto al sette volte iridato. Per alcuni, questa è stata addirittura la mossa di mercato del secolo che combina il pilota più vincente della storia con la scuderia più importante del Circus.

Una notizia, questa, di cui quindi si continua a parlare. Nel frattempo però ne è arrivata un’altra decisamente negativa che rischia di travolgere la Red Bull e il suo team principal Christian Horner. Una situazione delicata ancora tutta da chiarire ma che potrebbe portare all’allontanamento definitivo dalla squadra di colui che in prima persona ha contribuito a costruire e a portare alla vittoria di sei Mondiali costruttori e sette piloti.

Red Bull, Christian Horner rischia il posto: la vicenda

In particolare, Horner sarebbe stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente del team di Milton Keynes. Secondo la testata tedesca Motorsport-Total e come confermato anche dal Times, le accuse a carico di Horner sarebbero piuttosto pesanti e si riferiscono a comportamenti compromettenti anche a sfondo sessuale.

Fonti sostengono che sia stato creato un dossier apposito con tutto il materiale che incriminerebbe il manager britannico. I vertici di Red Bullavrebbero quindi chiesto a Horner le sue dimissioni, con quest’ultimo che si sarebbe rifiutato di lasciare il suo incarico poiché “estraneo ai fatti” come riportato dal De Telegraaf.

Inoltre, lo stesso giornale olandese afferma che al centro di questo scandalo – ribadiamo ancora da verificare – ci sarebbe una lotta di potere tra lo stesso team principal e lo storico consulente del team Helmut Marko. Tra le altri voci, spicca poi quella del giornalista Joe Saward, che parla di una clausola che permetterebbe ad Adrian Newey di liberarsi in caso di addio di Horner.

Insomma, si tratta di una vicenda complessa che richiederà del tempo prima di essere confermata. Ciò che è certo è che, intanto, la stessa Red Bull ha avviato un’indagine interna volta a chiarire una volta per tutte la situazione, come annunciato in un comunicato rilasciato dal team: “Dopo essere venuti a conoscenza delle recenti accuse – si legge –, la società ha avviato un’indagine indipendente già in corso e condotta da un legale esterno specializzato. La società prende queste questioni estremamente sul serio e l’indagine sarà completata il prima possibile“.