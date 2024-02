Hamilton-Ferrari e non solo: terremoto in Formula 1, si dimette

Dopo il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025, un nuovo terremoto investe la Formula 1: si deve dimettere

Meno di un mese all’inizio della stagione 2024, con le monoposto che il 2 marzo prossimo in Bahrain daranno il via al mondiale eppure sono giorni davvero febbrili per la Formula 1. Non è certo per la presentazione delle nuove vetture, anche perché al momento solo i team minori hanno svelato le auto protagoniste.

Dalla Haas alla Williams, una sorta di grande anticipazione in vista di Aston Martin, McLaren ma anche e soprattutto Ferrari, Mercedes e Red Bull. D’altronde è facilmente intuibile come saranno il Cavallino ed il team tedesco a contendere il titolo iridato alla superfavorita Red Bull.

Piuttosto il mondo della Formula 1 è stato travolto dall’onda – decisamente inaspettata – del passaggio in Ferrari di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, quasi all’ultima curva della sua carriera è riuscito a trasformare in realtà anche un altro dei suoi sogni, quello di indossare la tuta della Rossa.

Formula 1, che bufera: arriva il gesto del team principal

Il prossimo passo, però, è la vittoria dell’ottavo titolo da conquistare a Maranello che permetterebbe all’inglese di entrare nelle leggenda di questo sport come il pilota più titolato di sempre ed al Cavallino di tornare sul tetto del mondo a quasi 20 anni dal 2007 quando a trionfare fu Kimi Raikkonen.

Se l’eco di Lewis in rosso è ancora fortissimo, soprattutto in Italia, un’altra notizia ha scosso il mondo della Formula 1. La Red Bull ha infatti avviato un’indagine interna su Chris Horner, il team principal della scuderia bicampione del mondo. “Comportamenti inappropriati” nei confronti di un membro del team, questa la versione ufficiale dell’azienda.

Diversi rumors sostengono che abbia inviato foto inappropriate ad una dipendente della scuderia, con tanto di materiale incriminato presente nella sede austriaca del team, a Fuschl. Una situazione quasi paradossale che ha investito i massimi livelli dirigenziali della scuderia, impegnati ora a risolvere questa vicenda. E dalla Germania sostengono come sia già arrivato il “consiglio amichevole” ad Horner di presentare le dimissioni.

Una richiesta, questa, non accolta dal team principal. D’altronde Horner ha rispedito al mittente tutte le accusa professandosi innocente. Il mondiale, intanto, è ormai alle porte e la situazione del team principal potrebbe evolversi anche in maniera rapida, magari con un licenziamento da parte della Red Bull. Di certo non la migliore delle notizie per un team chiamato a difendere il mondiale vinto tre mesi fa.