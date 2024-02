Inter-Modric, ritorno di fiamma: Marotta, altro colpo a parametro zero

L’Inter starebbe valutando nuovamente l’acquisto a parametro zero di Luka Modric. Il fuoriclasse croato è in scadenza col Real Madrid.

Tutti coloro che hanno vissuto la carriera straordinaria di Luka Modric possono ritenersi molto fortunati. Si tratta di un campione incredibile che, nel corso degli anni, ha regalato delle giocate incredibili. Il centrocampista croato non è un semplice fuoriclasse, lui appartiene alla categoria assai ristretta dei geni del calcio.

Perché Modric è davvero geniale, vede spazi che gli altri calciatori non vedono. La sua è una dote rara che gli consente di avere un posto nell’Olimpo dello sport più amato al mondo. Ha legato il proprio percorso calcistico soprattutto alla prestigiosa maglia del Real Madrid. Ormai però mister Carlo Ancelotti non lo considera più un titolare.

Il fenomeno di Zara ha raggiunto la soglia dei 38 anni di età lo scorso 9 settembre, inevitabilmente ora fatica a garantire un determinato rendimento sul campo per un’intera stagione. Ragion per cui Ancelotti sta cercando di gestirlo, così da poterlo utilizzare al massimo in quelli che saranno gli impegni più probanti nei mesi avvenire.

Comunque Modric non ha esaurito del tutto il carburante e la sensazione è che possa ancora fare la differenza a livelli elevati. A meno di sorprese, però, il lungo matrimonio con i ‘Blancos’ giungerà al termine una volta conclusa questa annata sportiva. Il classe ’85 presenta un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’eventuale rinnovo appare ora improbabile.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Modric: Marotta ci pensa

Il club spagnolo ha bisogno di guardare avanti, lo stesso discorso probabilmente vale anche per il regista croato. In tal senso, non va escluso a priori un ritorno di fiamma da parte dell’Inter. Nell’estate del 2018 l’ex Pallone d’Oro fu molto vicino al trasferimento in nerazzurro.

Molti ricorderanno che fuori da San Siro vendevano le maglie con il suo nome. Insomma, la trattativa era reale ma alla fine il giocatore decise di optare per una permanenza in quel di Madrid. Stavolta lo scenario è differente. Vero sì che abbiamo a che fare con un atleta ormai prossimo al ritiro, però a Luka non dispiacerebbe affatto vivere un’esperienza nuova in Serie A.

Il campionato italiano lo affascina e l’Inter potrebbe approfittarne. Il campione croato potrebbe rappresentare un ricambio importante per Hakan Calhanoglu, nel caso in cui Asllani lasciasse i nerazzurri per aumentare il proprio minutaggio.

Chiaramente Modric e l’Inter dovrebbe trovare un punto d’incontro sull’aspetto economico. Difficile infatti garantirgli i 4,5 milioni di euro netti a stagione. L’ennesima idea a parametro zero di Marotta resta comunque tremendamente affascinante.