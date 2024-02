“Maiale”: frase choc, nuova bufera derby

Choc nel mondo del calcio, scoppia una clamorosa bufera nel sentitissimo derby: lo striscione offensivo accende gli animi

Torna la violenza, almeno verbale, nel mondo del calcio. Uno dei derby più accesi e sentiti in Italia è improvvisamente esploso in tutta la sua durezza a causa di uno striscione offensivo mostrato dai tifosi a un protagonista della squadra avversaria. In un calcio in cui la tensione continua ad essere altissima, con interessi sempre più grandi, basta poco per accendere una miccia. In questo caso è servita una sola parola, volgare e fuori luogo, a scatenare una vera e propria bufera.

Purtroppo certe derive violente, in ogni senso, non sono ancora state estirpate del tutto dal calcio italiano. Il culto dell’offesa è ben radicato nelle nostre tifoserie, da Nord a Sud, dai vertici della Serie A ai campi di periferia. Lo hanno dimostrato più volte gli improperi rivolti a tifosi avversari, calciatori, dirigenti, allenatori di squadre rivali a ogni latitudine e ogni livello. E lo ha confermato quanto avvenuto negli ultimi giorni nel Lazio, durante uno dei derby più accesi dell’anno.

A far scalpore è stato in questo caso uno striscione mostrato durante l’ultima sfida tra Gaeta e Fondi dalla tifoseria della Polisportiva Gaeta, squadra di Prima categoria laziale girone H. Il suo contenuto, altamente offensivo, ha innescato infatti una polemica social senza fine, trasformando il derby in una vera e propria rissa. Fortunatamente, in questo caso, solo virtuale.

Caos nel calcio italiano, lo striscione offensivo accende il derby: cosa è successo

Quando si parla di derby, in Italia e specialmente nel Lazio, è facile che gli animi possano finire per scaldarsi. Lo abbiamo visto di recente anche in Coppa Italia. L’ennesima sfida tra Roma e Lazio è stata infatti macchiata dall’esposizione, da parte dei tifosi giallorossi, di uno striscione piuttosto sgradevole.

I supporter della squadra all’epoca allenata da Mourinho hanno voluto insultare i ‘cugini’ con un due semplici parole: “Laziali maiali“. Il tutto reso più colorito da una serie di simpatici suini vestiti con la casacca biancoceleste della squadra romana.

Fortunatamente in questo caso non si è assistito a nessun tipo di degenerazione. Diverso il discorso, invece, per quanto riguarda il derby tra Gaeta e Fondi. I tifosi della squadra di casa hanno infatti accolto un dirigente dei rivali, Nicola Ciarlone, con uno striscione ad personam decisamente poco elegante: “Ciarlone maiale da te nessuna morale“. Una frase che peraltro ricalca quella usata, in uno striscione di qualche anno fa, dai tifosi della Lazio, in quel caso contro Platini.

In questo caso il Fondi non ha voluto far finta di nulla e ha provveduto ha difendere il proprio dirigente attraverso un duro comunicato pubblicato su Facebook: “Questo è un gesto ignobile, antisportivo e di una bassezza tale che può essere praticato solo da chi non conosce il vero calcio. (…) Una sola parola: vergogna“.

La questione poteva terminare qui, ma il Gaeta ha voluto controbattere a quanto scritto nel proprio comunicato dalla società rivale, stavolta però senza prendere le difese dei propri tifosi: “La Società non era a conoscenza di quanto accaduto ed è già intervenuta per identificare gli autori dello striscione, unici responsabili di questa vicenda. Preghiamo di non accomunare la Polisportiva Gaeta a iniziative del genere che non hanno niente a che vedere con il mondo del calcio“.