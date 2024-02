Niente Milan per Conte: destinazione a sorpresa, tifosi increduli

Accostato con insistenza al Milan ormai da diverse settimane, Antonio Conte potrebbe approdare in una delle maggiori big d’Europa

Il calciomercato delle panchine per la stagione 2024/25 si preannuncia più elettrizzante che mai. Del resto basta scorrere alcuni dei prestigiosi nomi di tecnici ancora in attesa di sistemazione per rendersi conto che ci aspetta un’estate davvero bollente.



Da Zinedine Zidane, ormai fermo da diverso tempo, a José Mourinho, passando per Jurgen Klopp e Xavi Hernandez – gli ultimi due hanno già annunciato l’addio a Liverpool e Barcellona alla fine di questa stagione – molti allenatori liberi possono vantare un pedigree di tutto rispetto.

A questa ristretta èlite di tecnici che possono vantare un seguito incredibile di club interessati ai loro servigi appartiene a pieno titolo anche un certo Antonio Conte, tra i più chiacchierati in assoluto per lo meno da 10 mesi abbondanti a questa parte. Tanto è infatti passato dalla fine dell’ultima esperienza del tecnico salentino, che nel marzo del 2023 ha interrotto il suo rapporto professionale col Tottenham Hotspur.

Bomba dalla Spagna: Conte al posto di Xavi

Accostato dapprima alla Roma, successivamente alla Juve – soprattutto sul finale della scorsa stagione – e poi al Napoli, che ha provato perfino ad affidargli in corsa la panchina dopo l’esonero di Rudi Garcia – il leccese sembrava alfine destinato ad accasarsi al Milan che, a meno di clamorosi ribaltoni tecnico-dirigenziali, darà il benservito a Stefano Pioli a fine anno.

Ma c’è una nuova indiscrezione. L’ennesima. Che non ha meno valore dei tanti rumors attorno al futuro del vulcanico allenatore. La pista è certamente affascinante.

Abbiamo già detto di Xavi, e del suo annuncio, dopo la batosta interna in campionato contro il Villarreal, di lasciare la panchina del club blaugrana a fine anno. A questo punto il Barça lamenta la necessità di un nome di grido, di un certo lignaggio, al quale affidare la guida tecnica della squadra.

Tramontata un po’ a sorpresa l’ipotesi Thiago Motta – il Ds Deco ha di fatto chiuso la porta all’attuale tecnico del Bologna – il quotidiano catalano Sport lancia a sorpresa il nome di Antonio Conte tra i papabili sostituti dell’ex metronomo del Tiki Taka barcellonista.

L’ipotesi ha destato grande curiosità tra gli addetti ai lavori e tra i tifosi di fede blaugrana, fosse non altro per il fatto che l’ex Ct della nazionale italiana propugna una filosofia di gioco che mal si sposerebbe con i princìpi tattici insegnati fin dalle categorie più giovani della Cantera.

Il nome di Conte ad ogni modo è certamente in fase di valutazione da parte del presidentissimo Laporta, che nel frattempo sta lasciando più di una porta aperta a Klopp – sempre che il tedesco decida di non onorare l’anno sabbatico che lui stesso si è autoassegnato – e a Rafa Marquez. Una soluzione interna che, dalle parti di Barcellona, è quasi una consuetudine.

