Sceicco in Italia, compra il club: offerta folle, 900MLN e stadio

Dopo tante chiacchiere gli arabi sono finalmente pronti a sbarcare in Italia decisi ad investire tempo e soldi sul club, come conferma l’offerta pronta da oltre 900 milioni di euro.

Nel corso di questi mesi si è per l’appunto parlato tanto di questo scenario che a quanto pare presto potrebbe diventare realtà. L’odierna edizione di un importante quotidiano italiano ha usato parole importanti in merito a questo affare, svelando anche quelle che dovrebbero essere le cifre che il fondo in questione sarebbe pronto ad investire per acquistare il 100% delle quote del club.

Non solo, con l’arrivo degli arabi si potrebbe attivare anche un bonus importante che potrebbe giovare, soprattutto in futuro, alle casse del club.

Gli arabi sbarcano in Italia: stanno comprando il club della capitale

Importanti novità arrivano in merito al futuro societario di uno dei due club della capitale, che potrebbe cambiare per sempre considerate le notizie trapelate nelle ultime ore.

Stando a queste, infatti, gli sceicchi sarebbero pronti ad investire tempo e denaro nella squadra, con l’intento di renderla una delle più forti d’Europa se non del mondo. La speranza dei tifosi, considerati i precedenti, è che queste trattative presto possano trovare una quadra, anche per il bene del club stesso, che ultimamente non starebbe navigando in acque economiche particolarmente calme. Presto il desiderio della piazza potrebbe diventare realtà, considerati anche gli ultimi importanti movimenti registrati in società.

Stando infatti a quanto riportato da La Repubblica questa mattina in edicola, la presenza a Roma settimana scorsa di Eric Williamson, uomo di fiducia dei Friedkin, non sarebbe passata inosservata. L’uomo del board della proprietà giallorossa si muove dagli States solo per questioni importanti, come l’esonero di Mourinho per intenderci, ed il fatto che anche sette giorni fa si trovasse nella capitale potrebbe avere un suo peso, considerate le insistenti voci che mormorano di una trattativa avviata, ma non ancora definita, fra gli arabi ed i Friedkin per la cessione della Roma.

Roma ai petrodollari: pronta l’offerta di PIF

La Roma potrebbe rilanciarsi grazie ai petrodollari. Stando a La Repubblica i Friedkin sarebbero in trattativa con un fondo arabo per la cessione della società, e la presenza in Italia settimana scorsa di Williamson non sarebbe un caso.

Due sono i nomi che circolano con una certa insistenza, ma secondo il quotidiano romano il fondo saudita PIF (Public Investiment Found) sarebbe in pole position per l’acquisizione della Roma, nonostante sia anche proprietario del Newcastle. Secondo le norme una multiproprietà rappresenterebbe essere un ostacolo importante ma non un impedimento, visto che la cassaforte del regno saudita sarebbe pronta ad investire parte del suo patrimonio da 800 miliardi di dollari sul club capitolino. Si vocifera infatti di un’offerta da 900 milioni di euro per prelevare la Roma da mano ai Friedkin.

PIF ed il bonus stadio per la Roma

L’eventuale arrivo del fondo PIF non potrebbe che essere un bene per la Roma, visto che la cassaforte del regno saudita potrebbe mettere a disposizione del club un importante bonus in denaro da sfruttare per la costruzione del tanto discusso nuovo stadio della Lupa. Al momento, comunque, le trattative fra le parti non sarebbero ancora definite, ma ci si aspettano novità importanti su questo fronte già nelle prossime settimane.