Sconfitta a tavolino, anche in Italia: quando sarà applicata la regola

L’annuncio arriva a sorpresa dalla più alta carica del mondo del calcio, perché ora cambia la regola per quanto riguarda la sconfitta a tavolino anche in Italia.

Ci sono delle novità molto importanti che possono portare a mettere fine una volta e per tutte a quello che è un tema che spesso ha portato a dei problemi interni e anche dal punto di vista dell’immagine del campionato italiano. Perché non solo i tanti errori in campo degli arbitri, ma un altro tema tanto discusso in questi anni e che continua a non essere per niente risolto è quello legato al razzismo in Serie A. Ora sembrerebbe che potrebbero essere applicate delle regole sempre più rigide riguardo questa situazione che da ancora tanti problemi.

Proprio nelle ultime settimane uno degli episodi di razzismo in Italia più gravi con Udinese-Milan interrotta per le offese razziali a Maignan che ha lasciato il campo per qualche minuto. Partita interrotta dall’arbitro Maresca e poi ricominciata solo poco dopo. Un vero problema che potrebbe presto essere però finalmente risolto in maniera definitiva. Perché adesso si parla tanto di quella che potrebbe essere la regola della sconfitta a tavolino.

Sconfitta a tavolino: la regola in Italia per il razzismo

In Italia il tema razzismo è trattato con diversi avvisi degli speaker dello stadio in questione più, poi, la possibile interruzione della partita da parte dell’arbitro. Ora però potrebbe arrivare la svolta per tutto il mondo del calcio. Perché il razzismo anche nel calcio c’è e ci sarà sempre, per questo motivo ora si va verso possibili sanzioni drastiche.

Se fino a poco fa si provava ad individuare i colpevoli di episodi di razzismo del colore della pelle e territoriali, per squalificarli per sempre dai campi da gioco, ora potrebbe arrivare la decisione nuova riguardo una sanzione ancora più pesante che colpirebbe la squadra in questione. A parlarne è stato direttamente il Presidente FIFA Gianni Infantino sul razzismo nel calcio e la regola della sconfitta a tavolino che potrebbe essere applicata molto presto.

Infatti, Infantino ha dichiarato che solo con la sconfitta a tavolino per 3-0 si può mettere fine al razzismo nel calcio. Proprio il presidente FIFA ha dichiarato che per episodi simili molto presto potrebbero pagare sia i responsabili per bandirli per sempre dagli stadi, ma anche le squadre con penalità pesati come la sconfitta a tavolino che può incidere sulla stagione.