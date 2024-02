Svolta a sorpresa nel futuro di Antonio Conte, che stando al recente annuncio avrebbe finalmente trovato squadra per la prossima stagione.

Notizia, questa, completamente inaspettata considerate le ultime voci che lo riguardavano, ma oramai sembrerebbe essere davvero una mera questione di dettagli da definire prima che il salentino si accasi definitivamente in vista dell’anno che sarà. Conte ha voglia di mettersi nuovamente in gioco dopo la deludente avventura al Tottenham, e l’impressione è che decisione migliore non poteva prendere, visto che sarebbe stato lui stesso ad offrirsi per la panchina.

Conte ha trovato e scelto squadra per la prossima stagione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Antonio Conte, che a quanto pare avrebbe a sorpresa scelto la squadra per la quale firmare in vista della prossima stagione. Si tratterebbe di un vero e proprio fulmine a ciel sereno considerate le voci che sono circolate sul suo conto giusto fino a qualche ora fa, ma stando a chi ha riportato la notizia sarebbe stato lo stesso salentino a spingere per approdare su questa gloriosa panchina europea.

C’è un pero’ in tutta questa faccenda, visto che al momento nessuna delle due parti coinvolte avrebbe confermato quanto riportato nelle ultime ore, ma l’impressione è che qualcosa sotto questo fronte si possa muovere già nelle prossime ore. Nel frattempo ci teniamo stretti questa notizia, che potrebbe avere conseguenze importanti sul valzer di panchine pronosticato per la prossima estate.

Dunque, stando a quanto riportato dal noto portale iberico SPORT, Antonio Conte si sarebbe offerto per allenare il Barcellona, che in estate saluterà Xavi che fra le altre cose ha già annunciato il suo addio. Il futuro del salentino potrebbe dunque essere in Spagna, ed il fatto che sia stato lui stesso a proporlo potrebbe essere un fattore tutt’altro che da sottovalutare.

Conte si offre: questa la posizione del Barcellona

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo allenatore, e non è un caso che il taccuino di Deco e del Consiglio d’Amministrazione sia pieno di nomi che possano fare al caso del club blaugrana. Fra questi non figurerebbe però Antonio Conte, che nonostante si sia offerto al Barça non rientrerebbe nei canoni e nei parametri di allenatore che la dirigenza catalana starebbe ricercando.

Considerata la sua esperienza, però, Deco e colleghi potrebbero compiere un passo indietro nei prossimi mesi se non si dovesse trovare di meglio sul mercato, ma a quel punto ci sarà da capire se Antonio Conte abbia aspettato il Barcellona o meno. L’impressione comunque è che si possa andare per questa squadra, visto che stando a SPORT il salentino sarebbe addirittura disposto a sorvolare i problemi economici che inondano il club spagnolo pur di sedersi in panchina al Camp Nou, da proprietario di casa, nella prossima stagione. Staremo a vedere.