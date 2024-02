Tesoretto per la Juventus: 100 milioni per finanziare il doppio colpo

Il calciomercato si è oramai chiuso da una settimana, ma la Juventus starebbe già iniziando a programmare la prossima estate considerato l’importante tesoretto che Giuntoli avrà a disposizione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il capo dell’area sportiva bianconera potrà godere di circa 100 milioni di euro da poter reinvestire per rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri in vista della stagione che sarà, dove gli obiettivi saranno senza ombra di dubbio diversi rispetto a quelli di quest’anno.

Si tratta di una somma di soldi importanti che la Juventus avrebbe però già le idee chiare su come utilizzare. Questo tesoretto, infatti, permetterà alla Vecchia Signora di finanziare un doppio importante colpo in entrata.

Calciomercato Juventus: tesoretto da 100MLN da reinvestire

Nel corso di questo calciomercato invernale la Juventus si è inevitabilmente mossa un po’ con il freno a mano per le condizioni economiche nelle quali riversa, ma nella prossima estate la musica sarà completamente diversa.

Stando alle ultime notizie, infatti, Giuntoli avrà a disposizione un tesoretto corposo ed importante da poter reinvestire per accontentare tutte le richieste di Massimiliano Allegri, che si prospettano essere tante visto che l’intenzione sarà quella di alzare l’asticella. Con questi soldi la Juventus potrebbe dare però precedenza ai rinnovi, soprattutto a quelli più complicati come quello di Vlahovic e Chiesa, ma sono talmente tanti che la Vecchia Signora può permettersi di non badare a spese e finanziarsi un doppio importante colpo in entrata.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport, i prestiti in giro per l’Italia ed il mondo sono una collezione di gioielli oltre che risorse per il mercato della Juventus, che per l’appunto potrebbe ricavare oltre 100 milioni da questi ragazzi, Soulé su tutti.

I prestiti potrebbero fruttare alla Juve oltre 100MLN

Sono tanti i giocatori che la Juventus ha smistato in prestito fra questa e la scorsa sessione di calciomercato. C’è chi ovviamente ha più medianicità rispetto agli altri, ma ognuno di questi potrebbe essere importante per il futuro sportivo ma soprattutto economico della Vecchia Signora.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da la rosea, dai prestiti la Juventus potrebbe ricavare oltre 100 milioni di euro, 34 dei quali, e qualcosa sicuramente di più, solo dal Frosinone stando ai dati Transfermarkt, considerati i valori di mercato del tridente bianconero composto da Matias Soulé (25 milioni), Enzo Barrenenchea (6 milioni di euro) e Kaio Jorge (3 milioni di euro).

100MLN per un doppio colpo: la Juve ha le idee chiare

Ancor prima di averli effettivamente fra le mani Giuntoli avrebbe già le idee abbastanza chiare su chi andare a reinvestire questo tesoretto. Il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus rimane quello di Teun Koopmeiners, per il quale potrebbero andare via circa 40 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Il secondo è invece quello di Joshua Zirkzee, sul quale c’è la concorrenza di mezza Europa oltre che una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, valida però solo per il Bayern Monaco.