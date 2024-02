Tudor torna in Italia, ha già l’accordo: firma dopo il weekend

Igor Tudor è uno degli allenatori più ricercati dai top club di Serie A che intendono cambiare allenatore: può firmare subito dopo l’esonero.

In Serie A ci sono molte panchine che possono saltare da un momento all’altro anche per le big che non sono felici del lavoro svolto fino a questo momento dai rispettivi allenatori. Le situazioni dei campionati sono ancora in bilico e rischiano di compromettere radicalmente il futuro e gli obiettivi che sono stati prefissati a inizio stagione e che ora sono molto distanti.

Il prossimo weekend sarà decisivo per molti allenatori, anche delle big e per questo motivo ora il nome di Igor Tudor è tornato in alto e può diventare “bollente” nei prossimi giorni.

Serie A, esonero nel weekend: c’è Tudor

La Serie A è uno dei campionati con maggiori rischi per gli allenatori e le squadre che non stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Ci sono alcune situazioni che sono fortemente in bilico e rischiano di risolversi con l’esonero dell’allenatore in caso di nuova sconfitta nella prossima partita.

Il nome di Igor Tudor è tornato a essere centrale per molte squadre che vogliono cambiare allenatore e continuare a puntare ai migliori obiettivi.

Secondo le ultime notizie, dopo il Marsiglia Igor Tudor è pronto a tornare in Serie A.

Lazio, esonero Sarri: c’è un pericolo imminente

La Lazio di Maurizio Sarri è in un momento molto complicato e rischia di non andare in Europa nella prossima stagione. I risultati del girone d’andata sono stati pessimi e in questo momento non sta andando affatto meglio, per questo Lotito non è contento e ha avuto più colloqui con il tecnico per capire se si andrà avanti insieme oppure no.

La deadline per Maurizio Sarri è legata ai risultati della prossima partita. I biancocelesti voleranno a Cagliari per battere la squadra di Claudio Ranieri e tornare a sorridere in vista del futuro. Ma in caso di sconfitta l’esonero di Sarri potrebbe essere imminente e a quel punto ci sarà un cambio radicale per rimettere la squadra sulla retta via.

In caso di esonero di Sarri il nome in pole position è quello di Igor Tudor, apprezzatissimo da Lotito e dal ds Fabiani e pronto a tornare in Serie A in una squadra di primo livello.

Tudor dice sì alla Lazio: aspetta l’esonero di Sarri

Igor Tudor apprezza la Lazio e ha già dato il suo sì ai biancocelesti, secondo quanto riferisce cittaceleste.it. Il tecnico croato vuole tornare subito in Serie A e sta aspettando l’esonero di Sarri prima di firmare.

In questo momento manca anche l’accordo totale con Lotito perché pur firmando ora vuole un contratto di almeno 2 anni oltre quello da firmare per gli ultimi mesi del 2023-24.