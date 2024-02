Troppi debiti, bufera sulla big: mercato bloccato e non solo

Il tema della sostenibilità del sistema calcio non è mai stato tanto attuale, dal momento che molte realtà si stanno trovando a fare i conti con situazioni economiche disastrate. In tal senso, su una big si sta per abbattere una autentica bufera. I troppi debiti causano delle conseguenze importanti: mercato bloccato e non solo.

Come è noto, il mondo del calcio sta facendo una enorme fatica a trovare fondi da cui attingere per potersi conservare a questi livelli. L’esperimento, per il momento solo teorico, della Superlega va proprio nella direzione di un tentativo da parte dei grandi club di trovare nuovi fondi da cui attingere. Per provare a tener testa alla Premier League ed al fenomeno del calcio saudita. Una big, però, a causa dei troppi debiti accumulati adesso rischia davvero grosso. Le sanzioni si prospettano a dir poco dure, dal momento che si parte seriamente dal mercato bloccato. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Bufera sulla big: troppi debiti

La situazione economica e finanziaria di tanti club in giro per il mondo è a dir poco delicata e difficile. In tal senso, le ultime notizie fanno davvero tremare la big, sulla quale si sta per abbattere una bufera davvero senza precedenti. Andiamo a vedere cosa sta accadendo.

Stando a quanto raccontato da Marca, noto quotidiano spagnolo, in casa Barcellona la situazione economica è quasi disperata. Le nuove regole sul Fair Play Finanziario bloccano, di fatto, le prossime sessione per i catalani che hanno una sola via di scampo: totalizzare cessioni per almeno 100 milioni entro la fine dell’estate. Andiamo a vedere perché.

Barcellona nei guai: mercato bloccato e non solo

Entro la fine della prossima sessione di mercato estivo il Barcellona deve realizzare cessioni per un totale di almeno 100 milioni di euro se intende evitare queste dure sanzioni. Sul bilancio, infatti, pesa il mancato incasso della vendita del 49% delle quote dei Barça Studios. Nel caso in cui però la dirigenza catalana non dovesse riuscire ad ottenere questo risultato, allora si va verso un mercato bloccato. In una estate, per giunta, molto particolare dal momento che saluterà Xavi e si dovrà cambiare guida tecnica, col nuovo tecnico che chiederà dei ritocchi alla rosa.