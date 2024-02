Colpo a sorpresa, torna subito Insigne: il mercato è ancora aperto

Arriverebbe subito grazie al mercato ancora aperto che vedrà la cessione dalla Major League Soccer per Lorenzo Insigne.

Stanco della sua esperienza in Canada, così come il connazionale Federico Bernardeschi, alla fine l’ex capitano del Napoli sarà bianconero. Questo, stando a quelle che sono le voci di calciomercato che riguardano il gioiello del Toronto che, finita la sua esperienza nel campionato in America, vorrebbe tornare a giocare ad alti livelli altrove, aprendosi così le chance di un potenziale pensiero da parte del suo ex allenatore, Luciano Spalletti.

Nel primo dei due anni vissuto dal tecnico di Certaldo, sulla panchina dei partenopei, gli elogi non sono mai mancati per Insigne, che potrebbe ritrovare in Nazionale di fronte al possibile approdo in bianconero e nell’immediato, per i prossimi sei mesi. Considerando quelle che sono le altalenanti condizioni fisiche di Zaccagni e Zaniolo che convince solo parzialmente, con Federico Chiesa potrebbe riformarsi il tridente d’attacco per Luciano Spalletti, con Raspadori al centro, in Nazionale.

Insigne può tornare subito: la destinazione è bianconera

Può tornare subito Lorenzo Insigne, questo stando alle condizioni di calciomercato che permettono ancora l’affare in uscita dalla Major League Soccer e dal Toronto, con una destinazione ben precisa.

C’è una destinazione che è quella bianconera, nella quale sta sperando Lorenzo Insigne in quest’ultima giornata a disposizione per il trasferimento perché, proprio nel corso di questa sera, terminerà anche una delle ultime sessioni di calciomercato in Europa, per quanto riguarda il mercato invernale.

Si tratta infatti della Super Liga in Turchia, col Besiktas che potrebbe prendere Insigne in queste battute finali di calciomercato. A riportare la notizia sono i colleghi di Tuttomercatoweb.

Besiktas, idea Insigne: il “Magnifico” spinge per l’approdo in Turchia

Spinge per l’arrivo in Super Liga in Turchia, Lorenzo Insigne, che firmerebbe così per il Besiktas. Il calciatore italiano ha voglia di tornare in Europa, dopo l’esperienza di un anno e mezzo che sta vivendo negli States, precisamente in Canada, dove non è riuscito ad ottenere i titoli che il Toronto FC sognava con l’approdo di Bernardeschi, Insigne e pure di Criscito. Anche Bernardeschi avrebbe chiesto la separazione dal club canadese, per ora ancora non sono giunte offerte. Ma la Turchia potrebbe mettere a lucido il talento dell’ex capitano storico del Napoli, così come accaduto ad altri suoi colleghi che hanno cercato fortuna tra Galatasaray e altre squadre.

Ultime su Insigne: sognava la Serie A, può tornarci solo in futuro

Il mercato è chiuso, Lorenzo Insigne dovrà scegliere se restare al Toronto per poi tentare il ritorno in Serie A, oppure spingere verso il Besiktas subito. In Italia c’è sempre l’interesse di Fiorentina e Lazio, ma entrambi i club non erano disposti a spendere le cifre che chiedeva la società canadese, spingendo per il suo arrivo a costo zero, che non è possibile. A provarci dunque, con un’offerta, potrebbe essere ora il Besiktas.