Juventus, è cosa fatta: e chi se l’aspettava questa firma

La Juventus è vicina alla positiva conclusione della trattativa. Fumata bianca in vista: affare fatto

Vuole ricominciare a correre subito la Juventus. La sconfitta subita per mano dell’Inter nell’ultimo turno di campionato ha reso in salita il cammino che conduce verso lo scudetto. Tuttavia i bianconeri (scivolati a -4 dai rivali) non intendono arrendersi. Lunedì sera si disputerà il match casalingo contro l’Udinese e, nell’occasione, la formazione guidata da Massimiliano Allegri cercherà di fare bottino pieno così da rimettersi in marcia e continuare a dare battaglia alla capolista.

La squadra, in questi giorni, si sta allenando sotto lo sguardo attento di Allegri che, in seguito, dovrà sciogliere gli ultimi dubbi e capire chi inserire nella formazione titolare. Ad essere certi del posto sono soltanto Gleison Bremer, Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot. L’elenco comprende anche il nome di Weston McKennie, protagonista di un’annata sorprendente.

Il texano, rientrato a Torino la scorsa estate al termine della complicata esperienza al Leeds culminata con la retrocessione in Championship, era finito ai margini della rosa venendo addirittura escluso (al pari di Leonardo Bonucci) dalla tournée disputata negli Stati Uniti nel mese di luglio.

Per lui si erano fatte avanti diverse società tra cui la Roma ed il Galatasaray. Avance rispedite al mittente dallo stesso calciatore, intenzionato a restare alla Juve in quanto convinto di poter essere ancora utile alla causa bianconera. E così, effettivamente, è stato.

Juventus, la firma più inattesa sta per diventare realtà: fumata bianca in vista

McKennie, infatti, lavorando sodo e impegnandosi sempre al massimo, è riuscito a risalire nelle gerarchie di Allegri e a conquistare, a suon di prestazioni maiuscole, i gradi di titolare inamovibile. Una crescita a livello esponenziale, testimoniata dai numeri.

Il classe 1998 fin qui ha totalizzato 23 presenze tra Serie A (22) e Coppa Italia (1) con 5 assist a referto. Un bottino positivo che, di conseguenza, ha spinto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ad aprire la trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Le interlocuzioni sono scattate da tempo, consentendo al manager e all’entourage del 25enne di arrivare ad un passo dall’intesa decisiva. Restano da limare alcuni dettagli ma, ormai, la strada che porta alla fumata bianca appare libera da ostacoli.

McKennie, salvo sorprese, firmerà un biennale alle stesse cifre percepite attualmente (2.5 milioni). Il modo migliore, secondo Giuntoli, per premiare il rendimento offerto dal calciatore, divenuto una colonna portante della Juve di Allegri. Il divorzio appariva inevitabile. La sua seconda vita in bianconero, invece, andrà avanti ancora ancora.