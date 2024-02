Juventus: indagati anche Elkann e Ferrero, altri guai

Nuova inchiesta della Procura di Torino: indagati il presidente della Juventus Ferrero e l’azionista di maggioranza del club John Elkann. Ecco i motivi.

Le persone iscritte nel registro degli indagati, da parte della Procura di Torino, sono tre. Ecco tutti i dettagli in merito a questa inchiesta che ha messo nel mirino anche il presidente della Juventus Ferrero e John Elkann. Il commercialista torinese, che ha sostituito Andre Agnelli alla guida della società bianconera, dovrà difendersi in questa vicenda che vede implicato anche l’azionista di maggioranza e amministratore delegato di Exor.

Irregolarità fiscali alla base di questa inchiesta, che vede coinvolti due dei principali protagonisti della Juventus ovvero il proprietario John Elkann e il presidente Gianluca Ferrero.

Juventus: indagati Ferrero ed Elkann

Arrivano degli aggiornamenti riguardo l’inchiesta della Procura di Torino. A riportare la notizia è TGCOM24 che ha fatto il punto della situazione sugli indagati.

La vicenda, che vede coinvolti anche Gianluca Ferrero e John Elkann, è stata innescata a seguito dell’esposto di Margherita Agnelli (madre di John). Dopo una serie di accertamenti, sono stati evidenziati delle violazioni di carattere fiscale.

Il terzo uomo, iscritto nel registro degli indagati oltre a Elkann e il presidente della Juventus Ferrero, anche Robert Von Groueningen (amministratore dell’eredità di Marella Agnelli).

Juventus: il presidente Ferrero indagato, non c’entra il calcio

L’inchiesta della Procura di Torino e della guardia di finanza, riguarda l’eredità familiare della famiglia Agnelli. E’ una vicenda extra calcio, la Juventus non c’entra. In questo caso, il presidente Ferrero è iscritto nel registro degli indagati perché legato a John Elkann da altri rapporti lavorativi che non riguardano la società bianconera ma che consistono della spartizione dell’eredità della famiglia Agnelli. L’accusa è quella di “dichiarazione infedele. Nel mirino ci sono le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018-2019 di Marella Caracciolo Agnelli (moglie dell’Avvocato). Secondo l’accusa, risultano non dichiarati 8 milioni di euro. Proprio da un esposto di Margherita Agnelli de Pahlen, secondogenita dell’Avvocato e madre di John, è partita l’inchiesta con la guardia di finanza che ha perquisito anche la sede del commercialista, nonché presidente della Juventus, Gianluca Ferrero. Una situazione particole che, però, non rischia di avere risvolti per quanto riguarda la Juventus.